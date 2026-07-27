ГАЗО и польский ELQ S.A. подписали Меморандум о сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов в Чернобыльской зоне
20
Компания ELQ SA совместно с ELQ Ukraine подписала Меморандум о сотрудничестве с Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО). Документ определяет основы долгосрочного сотрудничества по подготовке стратегических инвестиционных проектов в Чернобыльской зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения.
Меморандум предусматривает сотрудничество государственного и частного секторов по подготовке проектов, которые могут способствовать восстановлению Украины, развитию энергетики и укреплению энергетической безопасности Европы.
Документ подписали генеральный директор ELQ SA Марцин Солтышек и исполняющий обязанности главы ГАЗВ Алексей Будик.
Какие проекты планируют прорабатывать
Стороны планируют анализировать и готовить проекты в областях:
солнечной и ветровой энергетики;
больших систем накопления энергии (BESS)
малых модульных реакторов (SMR);
биоэнергетики;
водородной энергетики;
переработки литий-ионных аккумуляторов;
циркулярной экономики;
управление критически важными материалами;
энергетической инфраструктуры
индустриальных, энергетических, логистических и технологических парков
Одним из перспективных направлений, указанных в меморандуме, является возможность подготовки проектов с использованием технологии ELQ Nuclear One — платформы малых модульных реакторов, разработанной группой ELQ.
Почему выбрали Чернобыльскую зону
В компании отмечают, что Чернобыльская зона отчуждения имеет большой потенциал для развития современных энергетических технологий. Среди ее преимуществ называют инфраструктуру электропередачи, многолетний опыт в сфере атомной энергетики и возможность проведения комплексных прединвестиционных исследований.
Ожидается, что в рамках сотрудничества ELQ будет отвечать за подготовку инвестиционных проектов, проведение технических, экологических и финансовых исследований, а также привлечение технологий, международных партнеров и финансирование.
ГАЗО, со своей стороны, будет обеспечивать координацию работы и институционную поддержку в соответствии с действующим законодательством.
Меморандум не предусматривает реализации конкретных инвестиций
В компании подчеркивают, что подписанный меморандум носит рамочный характер и не является обязательством по реализации конкретных инвестиционных проектов.
В то же время, документ создает правовые основания для проведения технико-экономических обоснований, технических и экологических исследований, а также дальнейших переговоров с технологическими партнерами, инвесторами и международными финансовыми учреждениями.
В ELQ отмечают, что это соглашение является частью стратегии компании по созданию международной инвестиционной платформы, направленной на поддержку энергетического перехода, восстановления Украины и реализации инфраструктурных проектов, важных для энергетической безопасности Европы.