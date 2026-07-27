ГАЗО и польский ELQ S.A. подписали Меморандум о сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов в Чернобыльской зоне Сегодня 08:33

Документ был подписан генеральным директором ELQ S.A. Марцин Солтышек и исполняющий обязанности председателя ГАЗВ Алексей Будик.

Компания ELQ SA совместно с ELQ Ukraine подписала Меморандум о сотрудничестве с Государственным агентством Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО). Документ определяет основы долгосрочного сотрудничества по подготовке стратегических инвестиционных проектов в Чернобыльской зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения.

Меморандум предусматривает сотрудничество государственного и частного секторов по подготовке проектов, которые могут способствовать восстановлению Украины, развитию энергетики и укреплению энергетической безопасности Европы.

Документ подписали генеральный директор ELQ SA Марцин Солтышек и исполняющий обязанности главы ГАЗВ Алексей Будик.

Какие проекты планируют прорабатывать

Стороны планируют анализировать и готовить проекты в областях:

солнечной и ветровой энергетики;

больших систем накопления энергии (BESS)

малых модульных реакторов (SMR);

биоэнергетики;

водородной энергетики;

переработки литий-ионных аккумуляторов;

циркулярной экономики;

управление критически важными материалами;

энергетической инфраструктуры

индустриальных, энергетических, логистических и технологических парков

Одним из перспективных направлений, указанных в меморандуме, является возможность подготовки проектов с использованием технологии ELQ Nuclear One — платформы малых модульных реакторов, разработанной группой ELQ.

Почему выбрали Чернобыльскую зону

В компании отмечают, что Чернобыльская зона отчуждения имеет большой потенциал для развития современных энергетических технологий. Среди ее преимуществ называют инфраструктуру электропередачи, многолетний опыт в сфере атомной энергетики и возможность проведения комплексных прединвестиционных исследований.

Ожидается, что в рамках сотрудничества ELQ будет отвечать за подготовку инвестиционных проектов, проведение технических, экологических и финансовых исследований, а также привлечение технологий, международных партнеров и финансирование.

ГАЗО, со своей стороны, будет обеспечивать координацию работы и институционную поддержку в соответствии с действующим законодательством.

Меморандум не предусматривает реализации конкретных инвестиций

В компании подчеркивают, что подписанный меморандум носит рамочный характер и не является обязательством по реализации конкретных инвестиционных проектов.

В то же время, документ создает правовые основания для проведения технико-экономических обоснований, технических и экологических исследований, а также дальнейших переговоров с технологическими партнерами, инвесторами и международными финансовыми учреждениями.

В ELQ отмечают, что это соглашение является частью стратегии компании по созданию международной инвестиционной платформы, направленной на поддержку энергетического перехода, восстановления Украины и реализации инфраструктурных проектов, важных для энергетической безопасности Европы.

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