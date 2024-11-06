Трамп пообещал остановить все войны во время своего президентства — Finance.ua

Трамп пообещал остановить все войны во время своего президентства Сегодня 14:15

Трамп пообещал остановить все войны во время своего президентства

Дональд Трамп заявил, что его цель — остановить все войны в мире. Ссылаясь на свой предыдущий президентский срок, он напомнил, что за те четыре года США не участвовали в новых конфликтах.

«У нас не было войн, в течение четырех лет у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ. Мы победили ИГИЛ в рекордные сроки, но у нас не было войн». Они говорили: «Он начнет войну». Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны" - заявил Трамп.

Трамп назвал это важной победой для «демократии» и «свободы».

Он также пообещал раскрыть «славную судьбу Америки» и создать лучшее будущее для граждан, добавив, что его миссия — вернуть стране величие.

Призвав к единству, Трамп сказал, что пора оставить разногласия последних лет в прошлом.

«Наш успех объединит нас», — отметил он, выразив уверенность в том, что США смогут достичь поставленных целей.

Выборы в США

Президентские выборы в США прошли во вторник, 5 ноября. На пост президента претендовали Камала Гаррис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской партии.

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