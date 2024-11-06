Трамп побеждает на выборах в США: как отреагировали рынки — Finance.ua

Трамп побеждает на выборах в США: как отреагировали рынки Сегодня 10:05 — Мир

Трамп побеждает на выборах в США: как отреагировали рынки

5 ноября американцы выбирали нового президента между кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Камалой Гаррис. К 7:00 утра по киевскому времени предварительные результаты выборов свидетельствуют о преимуществе кандидата-республиканца. Издание The New York Times дает 91% шансов на победу Трампа.

Об этом пишет ЭП.

Инфографика: Общественное

Как отреагировали рынки

В преддверии выборов финансовые рынки ставили преимущественно на кандидата-республиканца. В частности, из-за его плана снизить ставку корпоративного налога, а также из-за того, что его оппонентка, наоборот, обещала повысить налоги, в частности на доходы от продажи акций. Поэтому с победой Гаррис аналитики ожидали незначительную коррекцию рынков.

Кроме того, с Трампом связывают потенциальное укрепление доллара. Поскольку предложенное им повышение пошлин на импортные товары приведет к росту цен, то в случае реализации ФРС придется заморозить процесс смягчения монетарной политики. Следовательно, процентные ставки в США будут высокими гораздо дольше, чем ожидалось ранее.

Предварительные результаты голосования показали, что у кандидата-республиканца шансы на победу выше. К утру 6 ноября индекс доллара (определяет цену американской валюты по отношению к корзине из других мировых валют) подскочил на 1,14%.

Ключевые американские фондовые индексы тоже растут. S&P 500 (отражает стоимость 500 крупнейших американских компаний) — на 1,2%, NASDAQ (исключительно технологических компаний) — на 1,4%, а индекс Dow Jones — на около 1%.

Акции компании Tesla Илона Маска, который открыто поддерживает Трампа, выросли на 3,5%. Цены на нефть реагируют на предварительные результаты выборов незначительным падением — Brent подешевел около 1,2%. В то же время, криптовалюта , которую Трамп обещал легализовать, дорожает:

Выступление Трампа

Как сообщает New York Times, Трамп, выступая перед своими поклонниками во Флориде, заявил о «политической победе» на выборах. При этом подсчет голосов еще не закончен.

Трамп вышел на сцену на своей вечеринке, где его уже объявили избранным президентом США. К нему присоединились его жена Мелания, его дети, сенатор и будущий вице-президент Джей Ди Вэнс и его жена Уша.

«Мы достигли самой невероятной политической вещи, политической победы, которую наша страна никогда раньше не видела — ничего подобного», — заявил Трамп.

Трамп обещал «помочь стране исцелиться», добавив, что он собирается закрыть границу и «исправить все в нашей стране». Он также обещал «новый золотой век для Америки», сделав его безопасным и процветающим.

«Каждый день я буду бороться за вас каждым дыханием своего тела», — добавил республиканец.

«Мы только что стали свидетелями величайшего политического возвращения в истории Соединенных Штатов Америки», — сказал Вэнс. Трамп похвалил его, отметив, что Вэнс «оказался хорошим выбором».

Економічна Правда По материалам:

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