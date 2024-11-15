Во что инвестирует Илон Маск — Finance.ua

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Во что инвестирует Илон Маск

Личные финансы
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Во что инвестирует Илон Маск
Во что инвестирует Илон Маск
Илон Маск владеет недвижимостью на сумму 70 млн долларов в окрестностях Лос-Анджелеса, а также покупает дорогие антикварные автомобили. К примеру, Ford Model T и Jaguar E-Type Series 1 Roadster. Глава Tesla также купил за 920 тыс. долларов подводную машину Lotus Esprit из фильма о Джеймсе Бонде.
Миллиардер признается, что его многомиллиардный капитал определяют всего пять инвестиций. Так, Маск является одним из самых ярых поклонников криптовалюты, которую создали как шутку — Dogecoin. Маска даже в шутку называют «отцом Doge». Сколько миллиардер инвестировал в цифровую монету, неизвестно.
Маск также инвестирует в две самые популярные криптовалюты мира Ethereum и Bitcoin. Он не рассказывает, сколько именно он вложил в цифровые монеты.

Курс криптовалют к доллару 🔍

«Bitcoin, которым я владею, стоит гораздо больше, чем Ethereum или Doge», — заявил миллиардер. Маск также говорит, что его компании SpaceX и Tesla инвестируют исключительно в биткойн.
Впрочем, миллиардер советует переводить наличные в «физические вещи». По его словам, именно тогда их можно максимально сохранить от инфляции. Лучше всего, по его мнению, покупать дома или акции успешных компаний.
Детальнее о том, куда инвестируют самые богатые люди мира — в статье Finance.ua:

Во что инвестируют 5 самых богатых людей мира

По материалам:
Finance.ua
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