Компанию Илона Маска SpaceX оценивают в $255 миллиардов — Finance.ua
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Компанию Илона Маска SpaceX оценивают в $255 миллиардов

Фондовый рынок
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Компанию Илона Маска SpaceX оценивают в $255 миллиардов
Компанию Илона Маска SpaceX оценивают в $255 миллиардов
Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX ведет переговоры о продаже инсайдерских акций — это может увеличить ее стоимость до $255 миллиардов.
Об этом пишет Bloomberg.
Это существенная прибавка к цене компании, если сравнить с $210 миллиардами, в которые ее оценивали еще в июне 2024 года. Также это укрепит статус SpaceX как самой дорогой частной компании США.
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Новая оценка стоимости SpaceX станет рекордной для американской частной компании, но все еще будет ниже оценки китайской материнской компании TikTok ByteDance, которая была на уровне $268 миллиардов в декабре 2023 года. По рыночной капитализации SpaceX уже сравнялась с некоторыми из крупнейших публичных компаний мира.
Вторичный рынок, где работники и некоторые акционеры, купившие акции ранее, могут продать их, дает инвесторам частной компании SpaceX новый способ заработать на сильных связях Илона Маска с избранным президентом США Дональдом Трампом.
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После прошедших 5 ноября выборов президента акции производителя электромобилей Tesla, единственной публичной компании Маска, торгующейся на бирже, подскочили на 26% — это прибавило ей к рыночной капитализации $200 миллиардов.
Между публичными и частными компаниями есть разница. Публичные компании имеют акции, которые можно купить или продать на фондовой бирже, а они обязаны публично отчитываться о своей деятельности. В то время как частные компании не торгуют своими акциями на открытом рынке, их владельцы — это ограниченный круг людей или организаций, и к ним меньше требований касательно раскрытия информации.
По материалам:
theБабель
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