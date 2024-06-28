SpaceX получила рекордную оценку в 210 миллиардов долларов — Finance.ua

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SpaceX получила рекордную оценку в 210 миллиардов долларов

Фондовый рынок
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SpaceX получила рекордную оценку в 210 миллиардов долларов
SpaceX получила рекордную оценку в 210 миллиардов долларов
Компания Илона Маска оценивается в 210 млрд долларов на фоне интереса инвесторов. Оценка SpaceX уступает только оценке материнской компании TikTok — Bytedance.
Об этом сообщает Bloomberg.
В сообщении говорится, что SpaceX продаст инсайдерские акции по 112 долларов за штуку, что является более высокой ценой, чем ожидалось, и повышает стоимость компании Илона Маска до 210 миллиардов долларов.

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Последний раз космическая и спутниковая компания была оценена в 180 миллиардов долларов во время транзакции в декабре.
Второй по стоимости стартап в мире решил оценить свое текущее тендерное предложение — транзакцию, позволяющую сотрудникам и инсайдерам, таким как инвесторы, продавать акции — выше, чем обсуждавшаяся в прошлом месяце оценка в 200 миллиардов долларов.
Сообщается, что это возможно из-за значительного интереса инвесторов к компании SpaceX.
Новая оценка является рекордной для американской частной компании, но все еще ниже 268 млрд долл. оценки ByteDance Ltd., китайского разработчика приложения TikTok.
Отмечается, что условия сделки не окончательны, и размер тендерного предложения может измениться в зависимости от интереса как со стороны инсайдерских продавцов, так и со стороны покупателей.
По материалам:
Економічна Правда
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