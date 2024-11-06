SpaceX проведет первую в истории передачу топлива на орбите для миссии Artemis в марте 2025 года — Finance.ua
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SpaceX проведет первую в истории передачу топлива на орбите для миссии Artemis в марте 2025 года

Мир
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SpaceX проведет первую в истории передачу топлива на орбите для миссии Artemis в марте 2025 года
SpaceX проведет первую в истории передачу топлива на орбите для миссии Artemis в марте 2025 года
SpaceX планирует провести первую в истории передачу топлива между звездными кораблями на орбите уже в марте 2025 года, пишет TechCrunch.
Это будет ключевым этапом в подготовке к демонстрации беспилотной посадки Starship на Луну, что является частью лунной программы NASA под названием Artemis.
Как сообщил заместитель менеджера программы Human Landing System (HLS) NASA Кент Хойнацкий, это испытание будет способствовать выполнению задачи доставить астронавтов на поверхность Луны.
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NASA активно сотрудничает со SpaceX в рамках контракта на $4,05 млрд на разработку и испытание корабля Starship. Эта многоразовая система транспортировки станет первым космическим аппаратом, способным переносить значительные объемы топлива на орбите, что открывает новые возможности для перевозки больших грузов и полезной нагрузки за пределы земной орбиты.
SpaceX уже продемонстрировал значительный прогресс, проведя несколько тестовых запусков Starship и ракеты Super Heavy. Во время последнего испытания в октябре компания впервые в истории поймала ускоритель Super Heavy в воздухе с помощью специальных палочек, прикрепленных к стартовой башне. Каждый запуск дает новые данные и открывает путь к успешной реализации будущих испытаний.
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NASA запланировало провести Critical Design Review (CDR) летом 2025 года, во время которого проверят, отвечает ли Starship всем 27 системным требованиям программы HLS. В рамках сотрудничества NASA также дает SpaceX рекомендации по конструкции кабины экипажа, теплоизоляционных плиток и криогенных компонентов. Ожидается, что следующим шагом станет обновление дизайна кабины экипажа для предстоящих полетов с людьми.
Планируемая высадка экипажа Starship на Луну в рамках миссии Artemis может произойти в сентябре 2026 года.
По материалам:
Speka
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