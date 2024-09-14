Через два года SpaceX планирует запустить первые космические корабли на Марс — Finance.ua
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Через два года SpaceX планирует запустить первые космические корабли на Марс

Технологии&Авто
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Через два года SpaceX планирует запустить первые космические корабли на Марс
Через два года SpaceX планирует запустить первые космические корабли на Марс
SpaceX запустит свои первые космические корабли без экипажа на Марс через два года, когда откроется следующее окно перелета между Землей и Марсом.
Об этом сообщил гендиректор компании Илон Маск.
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Миллиардер отметил, что тестовые полеты пройдут без экипажа через два года и в случае успеха уже через 4 года такие полеты станут возможны с экипажем.
«Оттуда частота полетов будет расти в геометрической прогрессии, с целью построения самодостаточного города примерно через 20 лет», — сказал миллиардер.
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Илон Маск надеется, что Starship поможет ему реализовать амбициозные планы по разработке большого многоцелевого космического корабля следующего поколения.
Этот корабль должен отправлять людей и грузы на Луну до конца десятилетия, а в перспективе — долететь до Марса.
По материалам:
Економічна Правда
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