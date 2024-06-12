Маск рассказал о будущем Starship и новых планах SpaceX — Finance.ua

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Маск рассказал о будущем Starship и новых планах SpaceX

Фондовый рынок
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Маск рассказал о будущем Starship и новых планах SpaceX
Маск рассказал о будущем Starship и новых планах SpaceX
Основатель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск поделился в социальной сети Х своими дальновидными планами и мечтами о будущем космонавтики.
По словам Маска, пятый испытательный полет транспортной системы Starship состоится примерно через месяц. Это время понадобится инженерам, чтобы заменить плитки теплозащитного экрана на верхней ступени Starship. Также во время этого испытания SpaceX попытается поймать ускоритель с помощью службы башни.
В планах компании осуществить первый запуск Starship из Флориды в конце 2025 года (сейчас Starship стартует со Звездной базы SpaceX в Бока-Чика, штат Техас).
Одна из главных задач, стоящих перед Starship — возможность выводить на орбиту 200 тонн полезной нагрузки при полной многоразовости.
Маск уверен, что Starship достигнет Марса через три года, а сам полет на Красную планету продлится от двух до четырех месяцев. Флот кораблей Starship поможет создать на Марсе самодостаточное поселение людей, которое планируется построить через 20−30 лет.
Среди новых задач, стоящих перед Starship — добраться до Урана. «Достичь Урана — это непростая задача. Но это моя мечта», — заявил Маск.
По материалам:
Portaltele
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