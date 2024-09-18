SpaceX грозит штраф более чем на полмиллиона долларов за нарушение правил запуска ракет — Finance.ua
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SpaceX грозит штраф более чем на полмиллиона долларов за нарушение правил запуска ракет

Фондовый рынок
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SpaceX грозит штраф более чем на полмиллиона долларов за нарушение правил запуска ракет
SpaceX грозит штраф более чем на полмиллиона долларов за нарушение правил запуска ракет
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обвиняет компанию SpaceX в трех нарушениях правил безопасности во время запусков в 2023 году. Из-за этих нарушений компании грозят штрафы на общую сумму 633 тысячи долларов.
Об этом сообщает пресс-служба FAA.
Согласно сообщению, нарушения касаются двух отдельных запусков компании SpaceX. Первое из них произошло 18 июня 2023 года во время миссии PSN Satria, стартовавшей с базы ВВС на мысе Канаверал.
Второе нарушение связано с подготовкой к запуску EchoStar XXIV/Jupiter, состоявшемуся 28 июля 2023 года.
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В обоих случаях SpaceX подала запросы на изменения в своих планах: для июньской миссии — на изменение коммуникационного плана, а для июльской — на использование новой системы хранения ракетного топлива. Однако FAA не утвердила ни одно из этих изменений, но SpaceX все же провела запуск по своим новым планам.
За нарушение во время июньского запуска компания может получить два штрафа, каждый по 175 тысяч долларов, а за июльское нарушение — штраф в размере 293 тысячи долларов.
В свою очередь, у SpaceX есть 30 дней для официального ответа на эти обвинения.
По материалам:
Діло
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