xAI тестирует отдельное приложение Grok для iOS — Finance.ua

xAI тестирует отдельное приложение Grok для iOS Сегодня 03:17 — Технологии&Авто

xAI тестирует отдельное приложение Grok для iOS

xAI, ИИ-компания Илона Маска, приступила к тестированию отдельной программы для чат-бота Grok на iOS . Новое приложение пока доступно в бете, сообщает TechCrunch.

Приложение можно загрузить в Австралии и в нескольких странах. К сожалению, в Украине оно пока недоступно. Кстати, отдельная программа предлагает все те же функции, которые пользователи могут получить через X: бесплатную генерацию изображений, поиск в Интернете, шутливый разговорный тон, помощь с написанием текста и прочее.

В приложении также упоминается, что его создавали с фокусом на конфиденциальность. Также Grok описывают как ИИ-помощника, созданного, чтобы быть «максимально правдивым, полезным и любознательным».

Чат-бот xAI только недавно стал бесплатным для пользователей социальной сети X. Раньше воспользоваться им могли только подписчики X Premium.

Одной из ключевых особенностей чат-бота является его способность генерировать изображение, которое в отличие от большинства конкурентных решений имеет очень мало ограничений.

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