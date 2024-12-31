xAI тестирует отдельное приложение Grok для iOS — Finance.ua

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xAI тестирует отдельное приложение Grok для iOS

Технологии&Авто
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xAI тестирует отдельное приложение Grok для iOS
xAI тестирует отдельное приложение Grok для iOS
xAI, ИИ-компания Илона Маска, приступила к тестированию отдельной программы для чат-бота Grok на iOS. Новое приложение пока доступно в бете, сообщает TechCrunch.
Приложение можно загрузить в Австралии и в нескольких странах. К сожалению, в Украине оно пока недоступно. Кстати, отдельная программа предлагает все те же функции, которые пользователи могут получить через X: бесплатную генерацию изображений, поиск в Интернете, шутливый разговорный тон, помощь с написанием текста и прочее.
xAI тестирует отдельное приложение Grok для iOS
В приложении также упоминается, что его создавали с фокусом на конфиденциальность. Также Grok описывают как ИИ-помощника, созданного, чтобы быть «максимально правдивым, полезным и любознательным».
Чат-бот xAI только недавно стал бесплатным для пользователей социальной сети X. Раньше воспользоваться им могли только подписчики X Premium.
Одной из ключевых особенностей чат-бота является его способность генерировать изображение, которое в отличие от большинства конкурентных решений имеет очень мало ограничений.
По материалам:
mezha.media
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