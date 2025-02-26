Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров — Finance.ua

Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров Сегодня 16:43 — Фондовый рынок

Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил список супермиллиардеров. Его состояние достигло $419,4 миллиарда.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Газета опубликовала исследование аналитической компании Altrata, утверждающей, что в мире появилась категория ультрабогатых людей — супермиллиардеров. Состояние каждого из них оценивается по меньшей мере в $50 миллиардов.

На втором месте рейтинга — основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $263,8 миллиарда, на третьем — владелец люксового гиганта Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с $238,9 миллиарда. Также в пятерку лидеров попали глава Oracle Ларри Эллисон ($237 миллиардов) и предприниматель Марк Цукерберг ($220,8 миллиарда).

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В общей сложности на 24 самых богатых людей мира приходится $3,3 триллиона — это почти как ВВП Франции.

Причем состояние 16 человек из рейтинга превышает $100 миллиардов, их называют сантимиллиардерами. Только трое из 24 супермиллиардеров — женщины.

В Altrata отметили, что в XIX веке и начале XX века самые состоятельные люди были промышленниками. Большинство современных супермиллиардеров заработали свой капитал в технологической сфере.

theБабель По материалам:

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