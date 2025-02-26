Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров

Фондовый рынок
84
Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров
Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил список супермиллиардеров. Его состояние достигло $419,4 миллиарда.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Газета опубликовала исследование аналитической компании Altrata, утверждающей, что в мире появилась категория ультрабогатых людей — супермиллиардеров. Состояние каждого из них оценивается по меньшей мере в $50 миллиардов.
На втором месте рейтинга — основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $263,8 миллиарда, на третьем — владелец люксового гиганта Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с $238,9 миллиарда. Также в пятерку лидеров попали глава Oracle Ларри Эллисон ($237 миллиардов) и предприниматель Марк Цукерберг ($220,8 миллиарда).
Читайте также
В общей сложности на 24 самых богатых людей мира приходится $3,3 триллиона — это почти как ВВП Франции.
Причем состояние 16 человек из рейтинга превышает $100 миллиардов, их называют сантимиллиардерами. Только трое из 24 супермиллиардеров — женщины.
В Altrata отметили, что в XIX веке и начале XX века самые состоятельные люди были промышленниками. Большинство современных супермиллиардеров заработали свой капитал в технологической сфере.
По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.