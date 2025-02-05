В первый год войны украинцы вывезли за границу $35 миллиардов — Finance.ua

В первый год войны украинцы вывезли за границу $35 миллиардов Сегодня 11:01 — Казна и Политика

В первый год войны украинцы вывезли за границу $35 миллиардов

Президент Владимир Зеленский заявил, что в первый год полномасштабной войны украинцы вывезли за границу 35 млрд долларов, что привело к обвалу экономики.

Об этом он рассказал в интервью Пирсу Моргану.

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«В первый год войны граждане Украины вывезли из Украины только официально, только в первый год войны 35 миллиардов (долларов). 35 миллиардов! И никто их не мог остановить. Это их деньги, это их права, они свободны. Но они вывозили не только так, но и переводили свои счета за границу — в Европу, Соединенные Штаты, в другие страны. Да, наша экономика рухнула. И одной из причин было именно это — вывод крупного капитала из Украины», — отметил Зеленский.

По его словам, на этом фоне помощь международных партнеров была важной, существенной и Украина за нее очень благодарна. В то же время часто иностранные средства, заявленные в пакетах, не в полном объеме попадали в бюджет, потому что шли на производство оружия, которое поставляли Украине, или же на поддержку беженцев.

«Часть денег, о которых говорят США, финансировала производство в Соединенных Штатах. Да, компании, производившие оружие, безусловно, сказали, что все это оружие для Украины и, безусловно, мы за это благодарны. Но нам однажды уже посчитали это оружие, когда передали пакет на 46 миллиардов. Они увеличили производство в США. Нам это помогло, мы благодарны, но все эти деньги остались в США, в конкретных компаниях, на конкретных заводах, в прибыли конкретных людей и в заработных платах исключительно граждан США, работающих в этих компаниях», — подчеркнул президент.

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Напомним, ранее Зеленский заявлял , что Украина от США не получала 177 миллиардов долларов США на военную помощь. Реальное число гораздо меньше, чем заявляют некоторые американские политики. Речь идет о более чем 70 миллиардах долларов США оружием. Зеленский рассказал, что от политиков в Соединенных Штатах слышал, что американцы «дали Украине 177 миллиардов долларов помощи», которую поддерживал Конгресс или разные организации, однако настоящее число совершенно отличается от заявленного.

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Укрінформ По материалам:

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