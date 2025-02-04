США хотят получить от Украины редкоземельные металлы в обмен на помощь — Трамп Сегодня 10:03 — Казна и Политика

США хотят получить от Украины редкоземельные металлы в обмен на помощь — Трамп

В понедельник, 3 февраля, американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят получить от Украины редкоземельные металлы в обмен на помощь и Украина готова это сделать.

AP. Об этом сообщают Reuters

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп заявил, что США предоставили больше военной и экономической помощи Украине, чем Европа.

«Мы стремимся заключить соглашение с Украиной, при котором они собираются обеспечить то, что мы отдаем им вместе со своими редкоземельными и другими вещами», — заявил Трамп.

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Президент США отметил, что он якобы получил уведомление от украинской стороны о готовности заключить соответствующее соглашение.

«Я хочу обеспечить безопасность редкоземельных элементов. Мы вкладываем сотни миллиардов долларов. У них (у Украины. — Ред.) большая редкая земля. И я хочу безопасности редкоземельных элементов, и они готовы это сделать», — сказал Трамп.

Зеленский добавил в «план победы» пункт о редкоземельных ресурсах, рассчитывая именно на США, рассказал Общественному источник в Офисе президента Украины. В то же время ключевым является вопрос безопасности, когда речь идет об использовании редкоземельных ресурсов.

«Чтобы гарантировать использование этих ресурсов, нужно обеспечить безопасность, чтобы россияне не оккупировали земли с этими ресурсами», — прокомментировал собеседник.

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После презентации «плана победы» издание Financial Times писало, что некоторые пункты Плана победы закладывались под потенциальную победу Трампа на выборах, в том числе добыча редкоземельных металлов. Эту идею ОПУ мог предложить сенатор Линдси Грэм.

Издание Bloomber сообщало , что на Китай приходится 80% импорта редкоземельных металлов в США, необходимых для производства различных товаров, от смартфонов до истребителей.

Что известно о редкоземельных металлах в Украине

Украина владеет запасами цветных и редкоземельных металлов, в том числе бериллия, циркония, тантала, а также комплекс фосфорных редкоземельных и жидкометальных руд.

По оценке Forbes за 2023 год, совокупная стоимость полезных ископаемых в Украине достигает $15 трлн. При этом более 70% от общей суммы приходится на три области — Донецкую, Днепропетровскую и Луганскую.

По словам министра экономики Свириденко, у Украины самые большие в Европе запасы лития, титана и значительные залежи других ископаемых. Литий — один из ключевых компонентов для производства различных товаров, от смартфонов до истребителей.

Сложность добычи состоит в том, чтобы сделать ископаемые пригодными к использованию — этот процесс дорогостоящий, требует оборудования и квалифицированных работников.

По данным канадской фирмы по оценке геополитических рисков SecDev, россия взяла под контроль украинские территории с залежями энергоресурсов, металлов и минералов, оцениваемых по крайней мере в $12,4 трлн.

Что известно о плане победы Украины

16 октября президент Владимир Зеленский представил план победы Украины в украинском парламенте. Он отметил, что документ содержит пункты, детально рассчитанные по времени, и если все будет идти по плану, войну можно будет закончить уже до конца 2025 года. 17 октября Зеленский презентовал его на заседании Европейского совета в Брюсселе.

В целом, обнародованный Зеленским план победы состоит из пяти разделов:

Приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны. По словам Зеленского, это станет «свидетельством решительности» и покажет, как партнеры видят Украину в «архитектуре безопасности». Укрепление обороны. Пункт включает продолжение операций на территории россии и снятие ограничений по ударам по ее территории; вывод ПВО на уровень, достаточный для защиты городов и сел от российских ракет и дронов, и совместные защитные операции с соседними странами в Европе для их сбивания в пределах доступа воздушного щита партнеров; доступ к разведданным партнеров. Сдерживание. Пункт предусматривает размещение комплексного неядерного сдерживающего пакета, который защитит от агрессии России и сузит ее возможности. Развитие стратегического экономического потенциала Украины и усиление санкций. После войны украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США смогут заменить украинские военные.

Второй, третий и четвертый пункты имеют тайные приложения, которые представили партнерам.

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