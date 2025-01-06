США выделили Украине $177 млрд за все время войны, но Украина не получила и половины этого — Finance.ua

США выделили Украине $177 млрд за все время войны, но Украина не получила и половины этого Сегодня 10:44 — Казна и Политика

США выделили Украине $177 млрд за все время войны, но Украина не получила и половины этого

За все время войны США выделили Украине $177 млрд, однако мы не получили и половины этих средств, заявил президент Владимир Зеленский.

«Если мы берем, например, деньги Соединенных Штатов Америки, за все это время этой войны проголосовано или принято решение было где-то по 177 миллиардов. Давайте будем честными. Мы не получили половину этих денег», — сказал Зеленский в интервью Лексу Фридману, опубликованном в воскресенье.

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Кроме этого, президент сообщил, что просил американскую сторону предоставить возможность перевозить грузовыми самолетами «Антонов», дислоцированными в Европе из-за войны, оружие, которое США передавали для Украины, однако получил отказ.

«И нет, мне не предоставили такой возможности. Мои самолеты стояли, а это оружие перевозили американские самолеты, грузовые самолеты. Но везде приходится тратить деньги, следовательно, мы могли бы получить больше вооружения, но пришлось платить за эти очень дорогие самолеты», — объяснил глава государства.

Также Зеленский отметил, что «лоббированием таких решений занимаются некоторые компании, которые принимают эти решения», однако не может говорить об этом вслух.

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