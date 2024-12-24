Байден подписал оборонный бюджет США на 2025 год — Finance.ua

Байден подписал оборонный бюджет США на 2025 год Сегодня 12:15 — Мир

Байден подписал оборонный бюджет США на 2025 год

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет Соединенных Штатов на сумму около 900 миллиардов долларов США.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Отмечается, что 23 декабря Байден подписал закон HR 5009, «Закон об улучшении качества жизни военнослужащих и ассигнованиях на национальную оборону на 2025 финансовый год».

Читайте также Сенат США одобрил оборонный бюджет на $895 млрд

«Этот Закон разрешает ассигнование на финансовый год главным образом для программ национальной безопасности Министерства обороны, Министерства энергетики, Государственного департамента, Департамента внутренней безопасности и разведывательного сообщества. Этот закон предусматривает жизненно важные преимущества для военнослужащих и их семей, а также включает важные полномочия по поддержке национальной обороны нашей страны, иностранных дел и внутренней безопасности», — заявил президент США.

Напомним, 12 декабря стало известно, что Палата представителей США приняла закон об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2025 год (NDAA). В документе отсутствует положение о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине.

Читайте также Военная помощь США для Украины рассчитана до конца 2025 года

Ежегодный NDAA — это обязательный ежегодный законопроект, который определяет приоритеты финансирования Министерства обороны. Его рассмотрение проходит ежегодно в декабре после того, как представители Сената и Палаты представителей согласовывают свои разные версии.

Перед этим лидеры Конгресса представили масштабный пакет на сумму 883,7 миллиарда долларов, который включает повышение на 14,5% денежного довольствия для младших военнослужащих срочной службы и на 4,5% — для всех других военнослужащих.

Законопроект об обороне также финансирует ключевые программы и инициативы и определяет шаги по приобретению семи военных кораблей и строительству около 200 самолетов и более 300 транспортных средств.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.