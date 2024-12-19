Сенат США одобрил оборонный бюджет на $895 млрд — Finance.ua
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Сенат США одобрил оборонный бюджет на $895 млрд

Мир
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Сенат США одобрил оборонный бюджет на $895 млрд
Сенат США одобрил оборонный бюджет на $895 млрд
Сенат США в среду проголосовал за принятие оборонного бюджета в размере $895 млрд.
Об этом сообщает издание The Hill.
«За» проект высказались 85 сенаторов, «против» — 14. Для его одобрения потребовалось не менее 60 голосов.
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На прошлой неделе бюджет 281 голосами против 140 также приняли в Палате представителей. Тем самым Конгресс теперь одобрил его, и он поступает на подпись президенту США Джо Байдену.
Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова отмечала, что в оборонном бюджете нет положения о продлении срока действия закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине.
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Среди основных положений закона она выделяла статью 1303, которой продлевается запрет на использование любых средств на действия, которые могли бы привести к признанию суверенитета россии над оккупированными регионами Украины;
Статьей 1534 Министру обороны США поручается разработать возможность создания центра передового опыта по поддержке разработки и совершенствования систем вооружения на основе искусственного интеллекта. Среди функций такого центра — содействие сотрудничеству Пентагона с иностранными партнерами, включая Украину, для определения лучших практик, инструкций, стандартов и контрольных показателей, добавила Маркарова.
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Кроме того, статьей 6411 Директору национальной разведки, Государственному секретарю и Министру финансов поручается подать в комитеты Сената и Палаты представителей по вопросам разведки, иностранных дел, вооруженных сил, юридических вопросов, финансовых вопросов и по ассигнованиям доклад о финансировании рф актов международного терроризма.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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