Украина за 10 месяцев потратила на оборону 1,6 трлн гривен — Finance.ua

Украина за 10 месяцев потратила на оборону 1,6 трлн гривен Сегодня 07:23 — Казна и Политика

Украина за 10 месяцев потратила на оборону 1,6 трлн гривен

За январь-октябрь 2024 года Украина потратила 1,6 трлн грн на сектор безопасности и обороны, что составляет более половины общего фонда госбюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«1,6 трлн грн составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-октябре 2024 года. Это 58,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета», — говорится в сообщении.

Читайте также Минобороны заключило первые контракты под госгарантии на 4,4 млрд грн с частной компанией

Из них в октябре использовано из госбюджета — 201,6 млрд грн.

Куда направили средства:

на денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

на приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

на медицинское обеспечение;

на другие расходы для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.

«Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований», — напомнили в министерстве.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.