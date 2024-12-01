Украина за 10 месяцев потратила на оборону 1,6 трлн гривен — Finance.ua

Украина за 10 месяцев потратила на оборону 1,6 трлн гривен
За январь-октябрь 2024 года Украина потратила 1,6 трлн грн на сектор безопасности и обороны, что составляет более половины общего фонда госбюджета.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«1,6 трлн грн составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-октябре 2024 года. Это 58,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета», — говорится в сообщении.
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Из них в октябре использовано из госбюджета — 201,6 млрд грн.
Куда направили средства:
- на денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- на приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- на медицинское обеспечение;
- на другие расходы для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.
«Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований», — напомнили в министерстве.
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