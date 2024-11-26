Минобороны заключило первые контракты под госгарантии на 4,4 млрд грн с частной компанией — Finance.ua

Минобороны заключило первые контракты под госгарантии на 4,4 млрд грн с частной компанией
Министерство обороны Украины заключило первые контракты под государственные гарантии с украинской частной компанией. Соглашениями предусмотрено, что производитель для выполнения контракта привлечет кредитные средства, а государство предоставит соответствующие гарантии погашения займа за счет госбюджета.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Общая сумма первых сделок — 4.4 млрд грн. Предполагается изготовление и поставка 100 специальных бронированных боевых машин и 100 бронированных эвакуационных машин.
«Этими контрактами мы открываем новую страницу в сотрудничестве между Минобороны и частным сектором. Заключение контрактов с привлечением государственных гарантий является важным сигналом для бизнеса: государство готово поддерживать ответственных производителей, способных обеспечить армию современными решениями и качественной продукцией», — подчеркнул заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.
В целях безопасности детали соглашений не раскрываются. Контракты подписаны в выполнение программы по повышению обороноспособности и безопасности государства.
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Со своей стороны директор департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский отметил, что в госбюджете-2024 на государственные гарантии под контракты, направленные на повышение обороноспособности и безопасности государства, предусмотрено до 30 млрд грн.
«Государственные гарантии — это дополнительный финансовый инструмент для закупок военной техники для ВСУ с длительным циклом производства. С помощью таких гарантий Минобороны масштабирует возможности отечественного ОПК», — добавил Каневский.
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