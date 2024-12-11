Министерство финансов уверяет, что бюджета на оборону хватит на весь 2025 год — Finance.ua

Министерство финансов уверяет, что бюджета на оборону хватит на весь 2025 год Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Министерство финансов уверяет, что бюджета на оборону хватит на весь 2025 год, Фото: rbc.ua

Государственный бюджет Украины на 2025 год сформирован так, чтобы стабильно пройти следующий год, несмотря на вызовы войны. В нем обеспечение нужд сектора безопасности и обороны является бесспорным приоритетом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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«На обеспечение Сил обороны в следующем году предусмотрено более 2,2 трлн грн, что составляет 26,3% ВВП. Из этой суммы 740 млрд грн будет направлено на закупку оружия, что полностью покрывает годовую потребность, а почти 50 млрд грн — на производство и приобретение БПЛА», — говорится в сообщении.

В то же время учтено обеспечение социально-гуманитарных потребностей и мер по восстановлению экономики.

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«Госбюджет объединяет внутренние ресурсы и подтвержденную международную поддержку, что позволит профинансировать все запланированные расходы», — подчеркивают в министерстве.

Важную роль играет поддержка партнеров в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Это механизм, предполагающий получение от стран G7 50 млрд дол. США с последующим погашением за счет доходов от использования замороженных российских активов.

Запланировано получить:

$20 млрд от США;

$20 млрд от ЕС;

$3 млрд от Великобритании;

$3,7 млрд от Канады;

$3 млрд от Японии.

«Особенность программы заключается в возможности направления части этих средств (от ЕС и Великобритании) непосредственно на оборонные нужды, что в сочетании с внутренними ресурсами, в частности полученными от недавно принятых изменений в Налоговый кодекс, позволит укрепить военный потенциал и обеспечить все критические потребности Сил обороны. Такой подход обеспечивает Украине необходимую финансовую устойчивость, позволяя эффективно реагировать на вызовы военного времени и закладывать основу для восстановления экономики», — подытожили в Минфине.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко в интервью испанскому изданию El Pais заявил , что у Украины достаточно средств и оружия, чтобы воевать против россии еще по крайней мере в течение первой половины 2025 года. Он признал, что смена президентской администрации в США может быть «проблемой» и «вызовом» для Украины. Ее приоритетной стратегией, по мнению Марченко, должно быть «построение доверия для сотрудничества» с командой новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Со своей стороны Трамп заявил , что будет пытаться закончить войну россии против Украины. При этом, возможно, Украина будет получать меньше помощи после его прихода к власти.

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