Еврокомиссия предлагает выделить €1 миллиард от замороженных активов россии на украинскую «оборонку» — Finance.ua

Еврокомиссия предлагает выделить €1 миллиард от замороженных активов россии на украинскую «оборонку» Сегодня 15:33 — Казна и Политика

Еврокомиссия предлагает выделить €1 миллиард от замороженных активов россии на украинскую «оборонку», freepik

ЕС направляет чрезвычайные поступления от российских активов, замороженных после начала агрессии рф, для усиления обороноспособности Украины. В частности, 1 млрд из второго транша предлагается направить на развитие украинской оборонной промышленности непосредственно в Украине.

Об этом в Страсбурге на пленарном заседании Европарламента, посвященном поддержке Украины в противодействии российской войне, сказал еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс.

«Мы мобилизовали 1,5 миллиарда евро чрезвычайных поступлений от замороженных российских активов, 90% этого первого транша будут направлены через Европейский фонд мира для доставки (в Украину) приоритетного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны, и впервые — на прямые заказы украинской оборонной промышленности. Со следующего транша, который ожидается также в объеме 1,5 млрд евро, мы предложили направить 1 млрд для украинской промышленности», — отметил еврокомиссар.

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Он напомнил, что с начала российского вторжения в Украину ЕС мобилизовал около 45,5 млрд евро для военной поддержки, из которых 6,1 млрд были направлены через Европейский фонд мира. Это помогает ЕС предоставлять Украине широкий спектр вооружений, в которых она нуждается для отражения агрессии. В частности, Украина получила боевые самолеты F-16 благодаря инициативе Нидерландов, Дании и других европейских стран.

«Европейский Союз обязался и доставил (Украине) 1 миллион артиллерийских снарядов. В то же время, он нарастил оборонное производство собственной промышленности. Это улучшило производственные возможности, что не только помогает оказывать долгосрочную помощь для Украины, но и пополнять наши собственные склады. Помогая Украине, мы также строим нашу собственную безопасность», — отметил представитель Еврокомиссии.

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Рейндерс добавил, что ЕС и его страны-члены проводят тренировки для украинских военнослужащих и намерены достичь поставленных целей по подготовке 75 тысяч личного состава для ВСУ уже до конца зимы.

«Вместе с этим мы знаем, что текущий уровень помощи, которую мы предоставили, недостаточен, чтобы склонить ситуацию на поле боя на сторону Украины. Мы знаем, что россия поставила свою экономику на военные рельсы и рассчитывает на военную помощь из Северной Кореи и Ирана, а также на существенную поддержку, которую оказывает Китай. Мы должны нарастить нашу помощь для Украины», — подчеркнул еврокомиссар.

Он отметил, что Украине срочно требуется больше средств противовоздушной обороны, боеприпасов, вооружения дальнего радиуса действия. Европейский Союз, по его словам, будет продолжать координацию со странами-членами, чтобы нарастить такие поставки в Украину и адаптировать эту помощь к неотложным потребностям Украины.

«ЕС будет продолжать работать со странами-членами для предоставления всей необходимой политической, военной и финансовой помощи, в которой Украина нуждается, чтобы победить. Очень важно продолжать такую ​​помощь во время войны. При этом мы также должны бороться против безнаказанности, чтобы привлечь к правосудию виновных в преступлении агрессии, чтобы россия заплатила все компенсации за ущерб, причиненный агрессией против Украины. Мы будем продолжать действия, чтобы обеспечить ответственность российских властей за все преступления, совершенные в Украине», — сказал Рейндерс.

Укрінформ По материалам:

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