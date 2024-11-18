Второй транш ЕС от замороженных российских активов для Украины может составить 1,9 миллиарда евро — Finance.ua

Второй транш ЕС от замороженных российских активов для Украины может составить 1,9 миллиарда евро Сегодня 12:41 — Казна и Политика

Второй транш ЕС от замороженных российских активов для Украины может составить 1,9 миллиарда евро

Второй транш Европейского Союза на военные нужды Украины от непредвиденных доходов замороженных российских активов может составить 1,9 млрд евро с выплатой весной следующего года.

Об этом в Брюсселе журналистам сообщил высокопоставленный европейский дипломат, анонсируя повестку дня предстоящего заседания Совета ЕС на уровне министров обороны, которое состоится во вторник, 19 ноября, в Брюсселе.

Он напомнил, что в августе Украине был выделен первый транш в размере 1,4 млрд евро, из которых 400 млн евро было направлено на украинскую оборонную промышленность.

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«Это значит, что мы закупаем не только для Украины, но и из Украины. Вот почему я говорю, что ЕС стал крупнейшим публичным иностранным инвестором в украинскую оборонную промышленность. И мы планируем повторить это для второго транша. Я считаю, что высокий представитель (Жозеп Боррель) вспомнит об этом в следующий вторник. Поэтому сейчас мы работаем над вторым траншем непредвиденных прибылей. В этот раз сумма составляет 1,9 млрд евро. То есть это немного больше, чем в первый раз. Эти деньги будут доступны только в следующем году, в марте-апреле 2025 года», — рассказал высокопоставленный европейский дипломат.

Он уточнил, что сейчас идет работа над подготовкой условий для выплаты этого второго транша.

«Конечно, мы делаем это с Украиной, и мы продолжим реагировать на то, что нужно Украине. Мы делаем это по просьбе Украины. Вся наша работа базируется на том, что Украина просит нас предоставить», — добавил собеседник журналистов.

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По его словам, ЕС продолжит поставлять Украине боеприпасы, системы ПВО, а также будет продолжать инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

Высокопоставленный европейский дипломат также поднял вопрос так называемого кредита G7, доля ЕС в котором составит около 18 млрд евро.

«Этот кредит, как вы знаете, будет состоять из трех компонентов: бюджетный, реконструкционный и военный. Мы не знаем, какая доля денег из кредита ЕС будет направлена ​​на военные нужды. Но Украина имеет возможность использовать этот кредит, например, не только для инвестирования в собственную промышленность, что хорошо, но и использовать эти деньги для закупки оборудования за рубежом, особенно в Европе, если они захотят», — детализировал он.

Собеседник журналистов также подтвердил: что касается инициативы 1 млн боеприпасов уже выполнено 98% «от цели».

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Кроме того, высокопоставленный дипломат констатировал, что обучающая миссия ЕС уже подготовила 65 тыс. украинских солдат.

«Цель — 75 тыс. до конца зимы, и я повторяю, что с такой статистикой ЕС стал крупнейшим поставщиком обучения для украинской армии», — подчеркнул он.

По словам собеседника журналистов, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель снова вернется к вопросу разблокирования Европейского мирного фонда, средства которого должны быть направлены государствам-членам для компенсации за поставленное Украине вооружение.

Высокопоставленный европейский дипломат также сообщил, что после обсуждения этих вопросов состоится открытая сессия Совета ЕС, в которой впервые примет участие вступивший в должность генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и через видеосвязь — министр обороны Украины Рустем Умеров и советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин.

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«Мы послушаем, что Украина нам скажет о последних событиях на линии фронта, об общей ситуации в Украине», — пояснил он.

Кроме того, ожидается, что министры обороны стран ЕС обсудят последствия усиления поддержки россии со стороны Ирана, Китая и КНДР.

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