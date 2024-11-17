Украина получит кредит от Японии на $3 миллиарда за счет активов РФ — Finance.ua
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Украина получит кредит от Японии на $3 миллиарда за счет активов РФ

Казна и Политика
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Украина получит кредит от Японии на $3 миллиарда за счет активов РФ
Украина получит кредит от Японии на $3 миллиарда за счет активов РФ
Япония выделила Украине $3 млрд в рамках инициативы G7 по кредиту на общую сумму $50 млрд. Кредит будет погашаться с доходов от замороженных российских активов.
Об этом заявил президент Украины.
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Владимир Зеленский провел встречу с новым министром иностранных дел Японии Такеши Иваей.
Глава государства отметил символичность того, что первый зарубежный визит японского дипломата после назначения нового правительства состоялся именно в Украину.
Президент также выразил благодарность за выделение $3 млрд в рамках решения G7, что станет важным вкладом в поддержку Украины в условиях войны и восстановления энергосектора.
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«Спасибо за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за значительную финансовую и гуманитарную помощь со стороны Японии, в частности, за передачу нового пакета документов помощи нашему энергосектору», — написал Зеленский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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