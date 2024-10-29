Япония предоставит Украине более 3 млрд долларов за счет замороженных активов рф — Finance.ua
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Япония предоставит Украине более 3 млрд долларов за счет замороженных активов рф

Казна и Политика
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Япония предоставит Украине более 3 млрд долларов за счет замороженных активов рф
Япония предоставит Украине более 3 млрд долларов за счет замороженных активов рф
Япония выделит Украине финансовую помощь более чем на 3 млрд долларов в рамках кредита G7, который будет погашаться за счет доходов от замороженных активов россии.
Об этом сообщает Nikkei.
Как сообщает издание, Украина получит от Японии 471,9 млрд иен (3,09 млрд долларов) из общей суммы в 50 млрд долларов по программе, разработанной странами G7.
Кредит предоставит Японское агентство международного сотрудничества (JICA) через фонд Всемирного банка.
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Также отмечается, что Япония внесет свой вклад, контролируя при этом использование этих средств во избежание использования средств в военных целях.
Напомним, страны «Большой семерки» (G7) намерены предоставить Украине кредит на 50 млрд долларов за счет замороженных активов россии до конца 2024 года.
23 октября Совет ЕС принял решение о передаче Украине до 35 млрд евро в рамках кредита.
По материалам:
РБК-Україна
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