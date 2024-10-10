Совет ЕС договорился о €35 млрд для Украины в рамках кредита G7 с привлечением росактивов — Finance.ua
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Совет ЕС договорился о €35 млрд для Украины в рамках кредита G7 с привлечением росактивов

Казна и Политика
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Совет ЕС договорился о €35 млрд для Украины в рамках кредита G7 с привлечением росактивов
Совет ЕС договорился о €35 млрд для Украины в рамках кредита G7 с привлечением росактивов
Совет ЕС достиг согласия о предоставлении Украине пакета макрофинансовой помощи объемом до 35 млрд евро, что будет составной частью кредита от Группы семи, для которого используют доходы от замороженных активов рф.
Об этом вечером 9 октября сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Совет ЕС достиг договоренности о предоставлении Украине исключительного займа объемом до 35 млрд евро и механизма кредитного сотрудничества, который поможет Украине выплачивать займы объемом до 45 млрд евро от Евросоюза и партнеров по G7.
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Речь идет о европейской доле кредита на 50 млрд долларов от G7, который будет погашаться за счет будущих доходов от инвестирования замороженных суверенных активов рф, идею которого лидеры согласовали в июне.
ЕС планирует, чтобы средства стали доступны для Украины с 2024 года, а кредит был выплачен в течение максимум 45 лет.
Новая макрофинансовая помощь будет привязана к тем же политическим условиям, что и в рамках уже действующего механизма финансовой помощи от ЕС Ukraine Facility, изложенных в специальном плане реформ (Ukraine Plan).
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«Системы управления и контроля, которые предложили в рамках Плана реформ (Ukraine Plan) и конкретные положения по предотвращению мошенничества и другим нарушениям, так же будут применяться к этому займу», — отмечают в коммюнике.
«Для скорейшего принятия и обеспечения того, чтобы Украина как можно скорее начала получать макрофинансовую помощь, страны-члены сейчас согласились, что если Европарламент примет предложение Еврокомиссии без изменений, Совет также примет текст без поправок», — добавили в нем.
Совет ЕС должен утвердить решение по письменной процедуре после того, как Европарламент примет текст в первом чтении. Тогда решение вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС.
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Напомним, для участия США в кредите было важно, чтобы ЕС продлил периоды, по истечении которых происходит пересмотр и продление наложенных на российскую санкций — чтобы дать больше гарантий, что они будут сохраняться и доходы от замороженных активов для погашения кредита продолжат поступать.
По материалам:
Європейська правда
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