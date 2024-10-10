Совет ЕС договорился о €35 млрд для Украины в рамках кредита G7 с привлечением росактивов — Finance.ua

Совет ЕС договорился о €35 млрд для Украины в рамках кредита G7 с привлечением росактивов Сегодня 12:01 — Казна и Политика

Совет ЕС договорился о €35 млрд для Украины в рамках кредита G7 с привлечением росактивов

Совет ЕС достиг согласия о предоставлении Украине пакета макрофинансовой помощи объемом до 35 млрд евро, что будет составной частью кредита от Группы семи, для которого используют доходы от замороженных активов рф.

Об этом вечером 9 октября сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Совет ЕС достиг договоренности о предоставлении Украине исключительного займа объемом до 35 млрд евро и механизма кредитного сотрудничества, который поможет Украине выплачивать займы объемом до 45 млрд евро от Евросоюза и партнеров по G7.

Речь идет о европейской доле кредита на 50 млрд долларов от G7, который будет погашаться за счет будущих доходов от инвестирования замороженных суверенных активов рф, идею которого лидеры согласовали в июне.

ЕС планирует, чтобы средства стали доступны для Украины с 2024 года, а кредит был выплачен в течение максимум 45 лет.

Новая макрофинансовая помощь будет привязана к тем же политическим условиям, что и в рамках уже действующего механизма финансовой помощи от ЕС Ukraine Facility, изложенных в специальном плане реформ (Ukraine Plan).

Читайте также ЕС не будет ограничивать Украину в использовании средств от замороженных активов рф

«Системы управления и контроля, которые предложили в рамках Плана реформ (Ukraine Plan) и конкретные положения по предотвращению мошенничества и другим нарушениям, так же будут применяться к этому займу», — отмечают в коммюнике.

«Для скорейшего принятия и обеспечения того, чтобы Украина как можно скорее начала получать макрофинансовую помощь, страны-члены сейчас согласились, что если Европарламент примет предложение Еврокомиссии без изменений, Совет также примет текст без поправок», — добавили в нем.

Совет ЕС должен утвердить решение по письменной процедуре после того, как Европарламент примет текст в первом чтении. Тогда решение вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Читайте также Когда и как Украина получит 50 млрд долларов под российские активы: ответ ОП

Напомним, для участия США в кредите было важно, чтобы ЕС продлил периоды, по истечении которых происходит пересмотр и продление наложенных на российскую санкций — чтобы дать больше гарантий, что они будут сохраняться и доходы от замороженных активов для погашения кредита продолжат поступать.

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.