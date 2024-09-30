ЕС не будет ограничивать Украину в использовании средств от замороженных активов рф — Finance.ua
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ЕС не будет ограничивать Украину в использовании средств от замороженных активов рф

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ЕС не будет ограничивать Украину в использовании средств от замороженных активов рф
ЕС не будет ограничивать Украину в использовании средств от замороженных активов рф
Европейский союз не планирует ограничивать Украину в использовании средств от замороженных активов россии. Речь идет о кредите от ЕС в размере 35 млрд евро.
Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, которого цитирует Baltic News Network.
Он отметил, что российские активы, замороженные в европейских странах, будут в определенной степени служить залогом запланированного кредита Европейской комиссии на 35 млрд евро.
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Также планируется изменить порядок, согласно которому решение о продлении замораживания российских активов принимается раз в полгода. По словам Домбровскиса, это могло бы происходить гораздо реже — раз в три года, при условии, что страны ЕС смогут договориться об этом. Однако, ожидается, что Венгрия может выступить против.
Домбровскис подчеркнул, что по решению G7 российские активы должны оставаться замороженными, пока россия не выплатит репарации Украине.
Отвечая на вопрос, как Украине разрешат потратить 35 млрд евро кредита, вице-президент Еврокомиссии ответил, что за эти деньги Украина сможет покрыть свои общие бюджетные нужды. Он не предусматривает установление каких-либо конкретных ограничений на использование кредита.
Домбровскис также сказал, что общий размер замороженных российских активов в Европе может превышать 200 млрд евро.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, 20 сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время визита в Киев объявила о выделении кредита на 35 млрд евро в рамках обязательств G7. По мнению фон дер Ляен, эти средства смогут улучшить макрофинансовую устойчивость Украины.
  • Кредит будет обеспечиваться будущей прибылью от замороженных активов центробанка россии, чтобы гарантировать более предсказуемую финансовую поддержку Украины.
По материалам:
РБК-Україна
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