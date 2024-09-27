Штаты и ЕС близки к решению предоставить Украине $50 миллиардов из замороженных активов россии — Bloomberg Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Штаты и ЕС близки к решению предоставить Украине $50 миллиардов из замороженных активов россии — Bloomberg

Соединенные Штаты и Евросоюз согласовывают последние детали по выделению Украине 50 млрд долларов из замороженных российских активов.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg

«США сказали Европейскому Союзу, что прибавят 20 млрд дол. к большому пакету помощи Украине, инициированному „Группой семи“, если ЕС внесет изменения в свой санкционный режим, сделав его более предсказуемым», — говорится в материале.

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Отмечается, что даже в случае отказа или неспособности ЕС изменить свой санкционный режим «штаты все равно присоединятся к запланированному пакету помощи в 50 млрд долл., но меньшим вкладом».

«США и ЕС сначала согласились, что каждый выделит подобную сумму примерно в 20 млрд долл., пока Вашингтон не потребовал от Европы более длительного санкционного режима, чтобы гарантировать доход от замороженных активов, поскольку сейчас продление санкций требует единогласного одобрения раз в пол года» , — объясняет Bloomberg.

Агентство добавляет, что ЕС уже работает над обновлением своего санкционного режима, чтобы разрешить, чтобы решение о продлении заморозки средств принималось раз в 36 месяцев, как требуют Штаты. «ЕС также предложил выделить из собственного коллективного бюджета 35 млрд евро, если США не присоединятся к ссуде», — указывается в сообщении.

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Впрочем, Германия, Франция и Италия выступили против увеличения вклада ЕС, а Венгрия вообще предложила отложить все решения относительно замороженных российских активов до президентских выборов в США. «Ожидается, что окончательные предложения государств „Группы семи“ должны быть сделаны во время министерской встречи 25 октября», — отмечает Bloomberg.

Напомним, в июне во время саммита G7 было принято принципиальное решение о предоставлении Украине займа в 50 млрд долл., который должен быть погашен за счет процентов, начисленных на около 280 млрд замороженных средств россии. Если такое решение будет принято окончательно, заем Украины будет перечислен несколькими траншами уже с начала следующего года.

Укрінформ По материалам:

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