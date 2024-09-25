Когда и как Украина получит 50 млрд долларов под российские активы: ответ ОП — Finance.ua

Когда и как Украина получит 50 млрд долларов под российские активы: ответ ОП Сегодня 15:47 — Кредит&Депозит

Когда и как Украина получит 50 млрд долларов под российские активы: ответ ОП

Сейчас непонятно, как Украина может получить кредит с доходов от замороженных российских активов на 50 млрд долларов. Для выделения денежных средств не хватает политической воли.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая на конференции «Make Russia pay», посвященной конфискации российских активов.

«У нас даже нет сегодня ориентировочного таймлайна, хотя нам в июне лидеры „Большой семерки“ обещали, что до конца года Украина уже получит часть из этих 50 миллиардов. На сегодняшний день мы не понимаем ни организационно, ни технически, ни юридически, как это будет выглядеть, через какие инструменты нам будут эти 50 миллиардов предоставлены, под какие условия», — сказала она.

По ее словам, 1,4 млрд евро из замороженных российских активов, которые ЕС направит на военные закупки для Украины, остались в Европейском Союзе. Они будут использоваться для украинских нужд, но Украина из этих денег ничего не получила.

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Мудрая сообщила, что мешает прогрессу по использованию российских активов в пользу Украины.

«Есть обеспокоенность по поводу юридических оснований, экономические предостережения. И, в конце концов, главный фактор, имея опыт общения с ними в течение лет, я убедилась, что на сегодняшний день самое большое предостережение, которое мешает нам получить эти 50 миллиардов — это политическая воля. Поэтому что если она есть, то юридические конструкции, предохранители от финансово-экономического шока могут быть отработаны. И они уже созданы. Вот чего у нас сегодня нет — это политической воли», — добавила она.

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