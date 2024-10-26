Страны G7 согласовали кредит для Украины в счет замороженных российский активов — Finance.ua

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Страны G7 согласовали кредит для Украины в счет замороженных российский активов

Казна и Политика
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Страны G7 согласовали кредит для Украины в счет замороженных российский активов
Страны G7 согласовали кредит для Украины в счет замороженных российский активов, Фото: gettyimages
Страны Большой семерки завершили оформление кредита на сумму 50 миллиардов долларов для Украины, обеспеченного доходами от замороженных активов Центрального банка россии.
Об этом сообщает Bloomberg.
Агентство отмечает, что это открыло путь для скорейшего поступления в Киев столь необходимой помощи и в значительной степени оградило критически важное финансирование от результатов президентских выборов в США.

Какие страны предоставят средства

США заявили, что предоставит $20 млрд, Европа, как ожидается, внесет примерно такую ​​же сумму, а Великобритания заявила, что выделит около $3 млрд.
Ожидается, что Канада и Япония также внесут свой вклад.
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Согласно согласованному механизму США, ЕС и другие страны Большой семерки предоставят Украине кредит, который будет погашен за счет прибыли, полученной от примерно 280 миллиардов долларов заблокированных средств, большая часть которых находится в Европе.
«Сегодня мы, лидеры стран Большой семерки, достигли консенсуса о том, как предоставить Украине около 50 миллиардов долларов в виде кредитов по программе чрезвычайного ускорения доходов (ERA). Средства кредита будут распределены по нескольким каналам для поддержки бюджетной, военной и восстановительной помощи Украине» , — говорится в заявлении лидеров стран G7.
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Соглашение было заключено после того, как США и их союзники преодолели проблемы, связанные со структурированием такого кредита и, что еще более важно, с тем, как гарантировать его погашение, чтобы их налогоплательщики не оказались в ловушке.
Напомним, страны Группы семи (G7) планируют сохранить российские активы замороженными даже после войны с Украиной.
По материалам:
РБК-Україна
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