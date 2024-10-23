G7 планирует сохранить активы рф замороженными после окончания войны — Finance.ua

G7 планирует сохранить активы рф замороженными после окончания войны Сегодня 16:30 — Мир

G7 планирует сохранить активы рф замороженными после окончания войны

Страны Группы семи (G7) планируют сохранить российские активы замороженными даже после войны с Украиной.

Об этом стало известно изданию Nikkei от нескольких источников G7, в том числе высокопоставленных должностных лиц Европейского Союза.

По информации, лидеры G7 планируют обнародовать заявление на этот счет уже в этом месяце.

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«Мы… подтверждаем, что суверенные активы россии в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными, пока россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за нанесенный Украине ущерб», — говорится в проекте заявления лидеров.

Проект также предусматривает, что блок гарантирует кредит в размере 50 миллиардов долларов для Киева.

С начала полномасштабного вторжения в Украину за границей оказались заблокированы активы Банка россии на сумму около 260 млрд евро, более двух третей из них заморожены в ЕС.

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Бельгийская компания Euroclear держит около 191 млрд евро, принадлежащих российскому Центробанку, в 2023 году заработавшему на них около €4,4 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на финансовый отчет Euroclear.

Представитель Минфина США заявила, что Украина не сможет сразу получить всю сумму в случае конфискации замороженных российских активов.

В июле 2024 г. Украина может получить первый транш от прибыли заблокированных активов российского Центробанка, если руководству Евросоюза удастся согласовать такой шаг.

В марте 2024 года стало известно, что лидеры Евросоюза приняли «политическое» решение относительно использования доходов из замороженных российских активов для Украины, однако без плана действий. В то же время, как говорится в совместном заявлении по итогам первого дня саммита ЕС, договорились «продолжить работу» над планом их использования. Однако Венгрия блокирует конфискацию замороженных активов россии в пользу Украины.

8 мая послы стран ЕС согласовали принципиальные меры относительно использования сверхдоходов от замороженных российских активов на восстановление и вооружение Украины.

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