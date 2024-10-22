Замороженные российские активы: Европарламент согласовал предоставление Украине 35 млрд евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Замороженные российские активы: Европарламент согласовал предоставление Украине 35 млрд евро

Казна и Политика
164
Замороженные российские активы: Европарламент согласовал предоставление Украине 35 млрд евро
Замороженные российские активы: Европарламент согласовал предоставление Украине 35 млрд евро
Европарламент поддержал предложение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на сумму 35 миллиардов евро в рамках большого кредита G7 за счет будущих доходов от замороженных российских активов.
Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.
Так, депутаты Европарламента дали разрешение на выделение Украине займа на сумму до €35 млрд, который должен быть погашен будущими поступлениями от замороженных российских активов.
«Этим голосованием мы даем мощный сигнал — что мы используем доходы от российских замороженных активов на поддержку Украины, и россия как страна-агрессор должна заплатить — и заплатит», — заявила президент Европарламента Роберта Метсола.
Читайте также
Соответствующее решение в первом чтении поддержали 518 депутатов, против проголосовали 56, воздержался 61.
Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, это важный вклад ЕС в пределах $50 млрд кредита G7 с использованием доходов от замороженных российских активов, который поможет покрыть неотложные финансовые потребности Украины. Кроме того, 2.26 млрд фунтов стерлингов в рамках этого же кредита G7 предоставит Великобритания.
Читайте также
«Такая бюджетная поддержка позволит обеспечить военные расходы, в том числе на противовоздушную оборону, артиллерию и необходимое оборудование. Благодарны нашим партнерам из ЕС и Великобритании за безоговорочную поддержку Украины в борьбе против российской агрессии», — подчеркнул глава правительства.
Напомним, 13 июня на полях саммита G7 лидеры стран «Большой семерки» достигли договоренности о выделении 50 млрд долларов для Украины путем использования замороженных российских активов.
Читайте также
Денежные средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.
США настаивают, чтобы ЕС продлил санкции в отношении российских государственных активов, которые идут каждые шесть месяцев, чтобы гарантировать, что США получат выплату по кредиту.
Кроме того, США требуют гарантии того, что активы российского центрального банка, находящиеся на сбережении в ЕС, будут оставаться замороженными, пока россия не согласится заплатить за ущерб, причиненный Украине.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.