Замороженные российские активы: Европарламент согласовал предоставление Украине 35 млрд евро — Finance.ua

Замороженные российские активы: Европарламент согласовал предоставление Украине 35 млрд евро Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Замороженные российские активы: Европарламент согласовал предоставление Украине 35 млрд евро

Европарламент поддержал предложение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на сумму 35 миллиардов евро в рамках большого кредита G7 за счет будущих доходов от замороженных российских активов.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

🗳️Parliament approves up to €35 billion loan to Ukraine backed by Russian assets



On Tuesday, MEPs gave their green light to an extraordinary loan of up to €35 billion to Ukraine, to be repaid with future revenues from frozen Russian assets.



Details ⤵️https://t.co/D5bre65fVX — EP PressService (@EuroParlPress) October 22, 2024

Так, депутаты Европарламента дали разрешение на выделение Украине займа на сумму до €35 млрд, который должен быть погашен будущими поступлениями от замороженных российских активов.

«Этим голосованием мы даем мощный сигнал — что мы используем доходы от российских замороженных активов на поддержку Украины, и россия как страна-агрессор должна заплатить — и заплатит», — заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

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Соответствующее решение в первом чтении поддержали 518 депутатов, против проголосовали 56, воздержался 61.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, это важный вклад ЕС в пределах $50 млрд кредита G7 с использованием доходов от замороженных российских активов, который поможет покрыть неотложные финансовые потребности Украины. Кроме того, 2.26 млрд фунтов стерлингов в рамках этого же кредита G7 предоставит Великобритания.

«Такая бюджетная поддержка позволит обеспечить военные расходы, в том числе на противовоздушную оборону, артиллерию и необходимое оборудование. Благодарны нашим партнерам из ЕС и Великобритании за безоговорочную поддержку Украины в борьбе против российской агрессии», — подчеркнул глава правительства.

Напомним, 13 июня на полях саммита G7 лидеры стран «Большой семерки» достигли договоренности о выделении 50 млрд долларов для Украины путем использования замороженных российских активов.

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Денежные средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

США настаивают, чтобы ЕС продлил санкции в отношении российских государственных активов, которые идут каждые шесть месяцев, чтобы гарантировать, что США получат выплату по кредиту.

Кроме того, США требуют гарантии того, что активы российского центрального банка, находящиеся на сбережении в ЕС, будут оставаться замороженными, пока россия не согласится заплатить за ущерб, причиненный Украине.

Діло По материалам:

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