Евросовет продолжит блокировать российские активы до прекращения войны и возмещения убытков — Finance.ua

Евросовет продолжит блокировать российские активы до прекращения войны и возмещения убытков 18.10.2024, 14:30 — Мир

Евросовет продолжит блокировать российские активы до прекращения войны и возмещения убытков

российские активы, к которым применены санкции ЕС, должны оставаться обездвиженными до окончания войны и компенсации причиненного Украине ущерба.

Об этом говорится в выводах Европейского совета, утвержденных по завершении заседания с участием лидеров ЕС, которое состоялось 17 октября в Брюсселе.

Евросовет приветствует соглашение об использовании чрезвычайных доходов, полученных от замороженных активов россии […] Это соглашение должно обеспечить справедливое распределение и солидарность между партнерами G7, а также с теми государствами-членами, которые особенно подвергаются финансовым и правовым рискам, говорится в заявлении.

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Евросовет отметил важность выполнения обязательств о предоставлении совместно с партнерами G7 около €45 млрд ($50 млрд) до конца года для поддержки текущих и будущих военных, бюджетных и восстановительных потребностей Украины.

«В соответствии с законодательством ЕС, активы россии должны оставаться иммобилизованными до тех пор, пока россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, причиенный этой войной», — говорится в заявлении.

Напомним, Совет ЕС 9 октября согласовал пакет макрофинансовой помощи Украине на €35 млрд. Речь идет о европейской доле кредита на $50 млрд от G7, которую будут погашать за счет доходов от замороженных суверенных активов рф.

США пообещали внести $20 млрд в пакет помощи Украине, если ЕС скорректирует свой режим санкций против рф. Однако даже если ЕС не внесет изменения в свои санкции, США все равно внесут свой вклад, но на меньшую сумму.

В то же время Венгрия заявила, что продолжит блокировать выделение кредита Украине до президентских выборов в США.

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