Комитет Европарламента поддержал предоставление кредита Украине на 35 млрд евро за счет активов рф — Finance.ua
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Комитет Европарламента поддержал предоставление кредита Украине на 35 млрд евро за счет активов рф

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Комитет Европарламента поддержал предоставление кредита Украине на 35 млрд евро за счет активов рф
Комитет Европарламента поддержал предоставление кредита Украине на 35 млрд евро за счет активов рф
Комитет Европарламента по вопросам торговли сегодня большинством голосов поддержал предоставление Украине финансовой поддержки в виде кредита в 35 миллиардов евро за счет замороженных российских активов.
Об этом сообщает Европейский парламент.
«Комитет по торговле проголосовал в пользу решения, — 31 голос «за», 4 «против», никто не воздержался, которым поддерживается предложение Европейской комиссии поддержать Украину за счет исключительной макрофинансовой помощи (МФП) в виде кредита до 35 миллиардов евро.
Это вклад ЕС в инициативу G7 по поддержке Украины путем выделения 50 миллиардов долларов (около 45 миллиардов евро) для ответа на срочные финансовые потребности Украины, вызванные российской жестокой агрессивной войной", — говорится в сообщении.

Как это будет работать

Платежи по этому чрезвычайному макрофинансовому кредиту, как и по другим кредитам от стран G7, будут поводиться за счет чрезвычайных поступлений от заблокированных активов российского Центробанка и будут координироваться через Кредитный механизм сотрудничества с Украиной, недавно созданный по предложению Европейской комиссии.
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Будущие поступления от замороженных российских активов, как и возможные взносы от стран-членов ЕС и других стран, будут доступны для Украины через упомянутый механизм с целью помочь стране в выплатах по чрезвычайному макрофинансовому кредиту, а также по кредитам от других партнеров по G7, которые, по заключению Еврокомиссии могут быть квалифицированы для таких выплат. Упомянутые чрезвычайные финансовые доходы будут использоваться исключительно для обслуживания и выплат по таким правомерным кредитам и чрезвычайному макрофинансовому кредиту.
Украина сможет использовать новый макрофинансовый кредит в сферах, которые считает необходимым. Система управления и контроля за такими выплатами изложена в Украинском плане наряду со специальными мерами, направленными на предотвращение злоупотреблений и других нарушений. Новые средства в рамках макрофинансового кредита будут доступны Украине к концу 2024 года, и должны быть выплачены до конца 2025 года.
Отдельно отмечается, что выплаты по этому макрофинансовому кредиту обусловлены соблюдением Украиной собственных обязательств по эффективным демократическим преобразованиям, уважению прав человека. Эти и другие политические предпосылки будут изложены в Меморандуме о взаимопонимании, который будет определять порядок выплат по упомянутому кредиту.
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Указанное предложение Еврокомиссии по выплате Украине чрезвычайного макрофинансового кредита в объеме 35 миллиардов евро должно получить поддержку всего Европейского парламента.
Как ожидается, Европейский парламент проведет голосование по этому предложению на следующей пленарной неделе 21−24 октября.
По материалам:
Європейська правда
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