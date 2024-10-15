Комитет Европарламента поддержал предоставление кредита Украине на 35 млрд евро за счет активов рф — Finance.ua

Комитет Европарламента поддержал предоставление кредита Украине на 35 млрд евро за счет активов рф Сегодня 11:23

Комитет Европарламента поддержал предоставление кредита Украине на 35 млрд евро за счет активов рф

Комитет Европарламента по вопросам торговли сегодня большинством голосов поддержал предоставление Украине финансовой поддержки в виде кредита в 35 миллиардов евро за счет замороженных российских активов.

Об этом сообщает Европейский парламент.

«Комитет по торговле проголосовал в пользу решения, — 31 голос «за», 4 «против», никто не воздержался, которым поддерживается предложение Европейской комиссии поддержать Украину за счет исключительной макрофинансовой помощи (МФП) в виде кредита до 35 миллиардов евро.

Это вклад ЕС в инициативу G7 по поддержке Украины путем выделения 50 миллиардов долларов (около 45 миллиардов евро) для ответа на срочные финансовые потребности Украины, вызванные российской жестокой агрессивной войной", — говорится в сообщении.

Как это будет работать

Платежи по этому чрезвычайному макрофинансовому кредиту, как и по другим кредитам от стран G7, будут поводиться за счет чрезвычайных поступлений от заблокированных активов российского Центробанка и будут координироваться через Кредитный механизм сотрудничества с Украиной, недавно созданный по предложению Европейской комиссии.

Будущие поступления от замороженных российских активов, как и возможные взносы от стран-членов ЕС и других стран, будут доступны для Украины через упомянутый механизм с целью помочь стране в выплатах по чрезвычайному макрофинансовому кредиту, а также по кредитам от других партнеров по G7, которые, по заключению Еврокомиссии могут быть квалифицированы для таких выплат. Упомянутые чрезвычайные финансовые доходы будут использоваться исключительно для обслуживания и выплат по таким правомерным кредитам и чрезвычайному макрофинансовому кредиту.

Украина сможет использовать новый макрофинансовый кредит в сферах, которые считает необходимым. Система управления и контроля за такими выплатами изложена в Украинском плане наряду со специальными мерами, направленными на предотвращение злоупотреблений и других нарушений. Новые средства в рамках макрофинансового кредита будут доступны Украине к концу 2024 года, и должны быть выплачены до конца 2025 года.

Отдельно отмечается, что выплаты по этому макрофинансовому кредиту обусловлены соблюдением Украиной собственных обязательств по эффективным демократическим преобразованиям, уважению прав человека. Эти и другие политические предпосылки будут изложены в Меморандуме о взаимопонимании, который будет определять порядок выплат по упомянутому кредиту.

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Указанное предложение Еврокомиссии по выплате Украине чрезвычайного макрофинансового кредита в объеме 35 миллиардов евро должно получить поддержку всего Европейского парламента.

Как ожидается, Европейский парламент проведет голосование по этому предложению на следующей пленарной неделе 21−24 октября.

Європейська правда По материалам:

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