Часть денег от замороженных активов рф направят на подготовку Украины к зиме — Finance.ua
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Часть денег от замороженных активов рф направят на подготовку Украины к зиме

Казна и Политика
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Часть денег от замороженных активов рф направят на подготовку Украины к зиме
Часть денег от замороженных активов рф направят на подготовку Украины к зиме
Механизм получения Украиной средств от замороженных за рубежом активов рф дорабатывают. Деньги пойдут на закупку оружия и боеприпасов, в частности в самой Украине.
Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.
«Также часть денег будет направлена ​​для подготовки энергетического сектора к зиме», — говорит госпожа посол.
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По ее словам, разработка механизма фактического получения Украиной средств от замороженных за рубежом активов рф находится на финальной стадии.
«1,5 миллиарда евро — уже реальность, эти деньги уже направляются на контрактование и будут поступать в Украину для непосредственной закупки оружия уже очень-очень скоро», — говорит Катарина Матернова.
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Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что общая сумма процентов от замороженных российских активов составит примерно 2,5−3 млрд евро в год. Эти деньги будут направлены, в первую очередь, на боеприпасы, средства противовоздушной обороны и поддержку отечественных производителей.
Также в мае сообщалось, что в Международном валютном фонде выступили против планов Запада использовать замороженные активы. В фонде назвали такой шаг угрозой мировой валютной системе.
По материалам:
УНІАН
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