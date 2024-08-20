Чехия будет покупать боеприпасы для Украины за счет замороженных росактивов — Finance.ua

Чехия будет покупать боеприпасы для Украины за счет замороженных росактивов
Часть средств, полученных от доходов от российских активов, замороженных в Европейском Союзе, будет использована для поставки боеприпасов в Украину в рамках инициативы Чехии.
Об этом во вторник сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.
По ее словам, это еще одна демонстрация уверенности иностранных партнеров в эффективности чешского проекта.
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«Часть доходов от замороженных российских активов в ЕС пойдет на поставку Украине боеприпасов, закупаемых Чехией. Так решил Европейский Союз. Таким образом мы сможем приобрести для Украины еще сотни тысяч таких необходимых крупнокалиберных боеприпасов», — отметила Чернохова.
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«Это еще одно доказательство доверия наших союзников к Чешской Республике и нашей инициативе по боеприпасам. Это уникальная возможность поддержать Украину, использовать изначально принадлежавшие россии ресурсы и спасти государственные финансы европейских стран», — добавила она.
Глава чешского ведомства не стала уточнять, сколько боеприпасов таким образом сможет получить Украина.
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