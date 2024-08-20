Чехия будет покупать боеприпасы для Украины за счет замороженных росактивов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чехия будет покупать боеприпасы для Украины за счет замороженных росактивов

Мир
19
Чехия будет покупать боеприпасы для Украины за счет замороженных росактивов
Чехия будет покупать боеприпасы для Украины за счет замороженных росактивов
Часть средств, полученных от доходов от российских активов, замороженных в Европейском Союзе, будет использована для поставки боеприпасов в Украину в рамках инициативы Чехии.
Об этом во вторник сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.
По ее словам, это еще одна демонстрация уверенности иностранных партнеров в эффективности чешского проекта.
Читайте также
«Часть доходов от замороженных российских активов в ЕС пойдет на поставку Украине боеприпасов, закупаемых Чехией. Так решил Европейский Союз. Таким образом мы сможем приобрести для Украины еще сотни тысяч таких необходимых крупнокалиберных боеприпасов», — отметила Чернохова.
Читайте также
«Это еще одно доказательство доверия наших союзников к Чешской Республике и нашей инициативе по боеприпасам. Это уникальная возможность поддержать Украину, использовать изначально принадлежавшие россии ресурсы и спасти государственные финансы европейских стран», — добавила она.
Глава чешского ведомства не стала уточнять, сколько боеприпасов таким образом сможет получить Украина.
По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.