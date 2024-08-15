Сколько Чехия зарабатывает на украинских беженцах — Finance.ua

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Сколько Чехия зарабатывает на украинских беженцах

Мир
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Сколько Чехия зарабатывает на украинских беженцах
Сколько Чехия зарабатывает на украинских беженцах
Из миллиона иностранцев, зарегистрированных на территории Чешской Республики, более 570 тыс. человек являются гражданами Украины.
Об этом сообщил начальник полиции Мартин Вондрашек, пишет blesk.cz.
По его словам, 200 тыс. из них жили здесь еще до войны, остальные — беженцы. Нынешнее количество лиц с так называемой временной защитой также достигло 370 тыс. (согласно данным Министерства внутренних дел от 5 августа).
«Что касается выполнения консульских действий в отношении мужчин призывного возраста, то они не исключение. Все мужчины 18−60 лет, которые обновили свои данные в Министерстве обороны Украины через специальное приложение Резерв+, получают полное консульское обслуживание», — отмечает издание.

Сколько приносят беженцы из Украины

Согласно последним данным Министерства труда (MPSV), по состоянию на июнь из около 370 тыс. беженцев 122 тыс. работали в Чехии. Чаще женщины (62%), чем мужчины (28%).
«Значительная часть экономически активных беженцев сегодня является частью нашего рынка труда, и можно наблюдать тенденцию, когда беженцы приносят системе больше, чем получают от нее, то есть льготы увеличиваются, а государственные расходы уменьшаются», — отмечает пресс-секретарь Катержина Прохазкова.
В ведомстве ожидают, что в скором времени доходы от беженцев достигнут 40 миллиардов крон, это примерно 1,6 млрд евро.
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Следует однако добавить, что расходы государства на беженцев также падают благодаря тому, что государство постепенно сокращает помощь. Например, с сентября украинцы смогут пользоваться бесплатным государственным жильем всего 90 дней (в настоящее время у них 150 дней). Сами украинцы тоже реже обращаются за помощью.
«Только наиболее незащищенные слои населения получают гуманитарную помощь адресно, 25% беженцев получают ее, 7 из 10 бенефициаров являются так называемыми уязвимыми лицами, из которых 54% - дети, особенно маленькие», — добавила Прохазкова.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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