Хватит ли минимальной зарплаты в Чехии на еду и жилье — Finance.ua

Хватит ли минимальной зарплаты в Чехии на еду и жилье Сегодня 09:00 — Личные финансы

Хватит ли минимальной зарплаты в Чехии на еду и жилье

Чехия занимает третье место в Европе по количеству украинских беженцев — на начало 2024 года в Чехии зарегистрировано около 400 тыс. переселенцев.

В 2023 г. минимальная заработная плата в Чехии была недостаточной для оплаты основных потребностей и жилья. Чтобы покрывать эти расходы, минимальная зарплата должна быть выше минимум на 30%, то есть не менее 6200 крон (245 евро).

Об этом пишет visitukraine

Это показал анализ заработков в Чехии, подготовленный Научно-исследовательским институтом труда и социальных вопросов (RILSA). Проводить регулярную оценку таких параметров должны все страны ЕС.

Эксперты впервые проанализировали ситуацию и установили, что в 2023 году минимальная заработная плата в Чехии составила 17 300 крон (683 евро).

В прошлом году минимальная заработная плата в Чехии достигла 40,1% средней заработной платы и 43,8% - медианной.

С января 2024 г. она выросла с 17 300 до 18 900 крон (746,5 крон), составив 41% от средней зарплаты.

В следующем году она должна составить 42,2%, до 20 600 крон (813,5 евро).

Напомним, денежные выплаты украинцам в Чехии — размер:

По данным Министерства труда и социальных дел Чехии, в первые 150 дней после предоставления временной защиты гуманитарная помощь в Чехии для украинских беженцев составляет:

3490 крон — для детей в возрасте до 6 лет;

4 188 крон — для детей от 6 до 10 лет;

5 235 крон — для детей с инвалидностью;

4 860 крон — для взрослых;

7290 крон — для лиц с инвалидностью.

Начиная с шестого месяца после предоставления временной защиты размер выплат для взрослых изменяется:

3 130 крон — для взрослых;

4 860 крон — для взрослых из категории уязвимости;

7290 крон — для лиц с инвалидностью.

То есть в течение первых 5 месяцев финансовая помощь равна установленному прожиточному минимуму, а затем — минимуму, необходимому для существования. Это происходит, если взрослый трудоспособный человек не пытается обеспечить себя сам и не является уязвимым лицом.

Помощь для детей после 150-дневного пребывания под защитой остается неизменной.

Справка Finance.ua:

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