Чехия уже предоставила Украине военную помощь на 6,75 млрд крон: что передавали партнеры — Finance.ua

Чехия уже предоставила Украине военную помощь на 6,75 млрд крон: что передавали партнеры
С начала широкомасштабного вторжения россии в Украину Чехия передала для украинского войска помощь на 6,75 миллиарда чешских крон, что эквивалентно более 288 млн долларов, или 270 млн евро.
Об этом сообщает Министерство обороны Чехии и министр Яна Чернохова.
«Правительство впервые опубликовало список военной техники, которую мы передали Украине, год назад. Я обещала общественности, что через некоторое время мы сделаем это снова, и сегодня я выполняю свое обещание. С начала конфликта Министерство обороны тщательно оценивало, что мы можем предоставить, чтобы не поставить под угрозу обороноспособность Чешской Республики», — объясняет министр обороны.
Таким образом, с начала вторжения россии в феврале 2022 года Чехия передала Украине:
- 8 единиц авиационной техники, из которых 2 — в этом году;
- 94 860 боеприпасов для пушек и гаубиц, 10 000 из которых — в этом году
- 62 танка;
- 131 боевую машину пехоты;
- 26 машин химической разведки;
- 16 полностью укомплектованных специальных машин противовоздушной обороны;
- 47 автомобилей;
- 13 гаубиц;
- 12 реактивных систем залпового огня;
- 4900 реактивных снарядов;
- 645 противотанковых ракет;
- 8022 бронетранспортера;
- 128 минометов;
- 17 400 минометных мин;
- 435 зенитных установок;
- 41 258 000 единиц огнестрельного оружия;
- более 4,2 млн боеприпасов.
По словам Черноховой, сейчас на складах чешской армии не так много избыточного оружия, поэтому чешская помощь Украине не прекращается, «она просто приобретет другую форму».
Чиновница имеет в виду инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины.
Чехия внесла вклад в 865,775 млн чешских крон (34,7 млн евро), которые потратят на закупку боеприпасов у отечественного поставщика — чешской компании STV GROUP.
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