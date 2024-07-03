Чехия уже предоставила Украине военную помощь на 6,75 млрд крон: что передавали партнеры — Finance.ua

Чехия уже предоставила Украине военную помощь на 6,75 млрд крон: что передавали партнеры Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Чехия уже предоставила Украине военную помощь на 6,75 млрд крон: что передавали партнеры

С начала широкомасштабного вторжения россии в Украину Чехия передала для украинского войска помощь на 6,75 миллиарда чешских крон, что эквивалентно более 288 млн долларов, или 270 млн евро.

Об этом сообщает Министерство обороны Чехии и министр Яна Чернохова.

«Правительство впервые опубликовало список военной техники, которую мы передали Украине, год назад. Я обещала общественности, что через некоторое время мы сделаем это снова, и сегодня я выполняю свое обещание. С начала конфликта Министерство обороны тщательно оценивало, что мы можем предоставить, чтобы не поставить под угрозу обороноспособность Чешской Республики», — объясняет министр обороны.

Таким образом, с начала вторжения россии в феврале 2022 года Чехия передала Украине:

8 единиц авиационной техники, из которых 2 — в этом году;

94 860 боеприпасов для пушек и гаубиц, 10 000 из которых — в этом году

62 танка;

131 боевую машину пехоты;

26 машин химической разведки;

16 полностью укомплектованных специальных машин противовоздушной обороны;

47 автомобилей;

13 гаубиц;

12 реактивных систем залпового огня;

4900 реактивных снарядов;

645 противотанковых ракет;

8022 бронетранспортера;

128 минометов;

17 400 минометных мин;

435 зенитных установок;

41 258 000 единиц огнестрельного оружия;

более 4,2 млн боеприпасов.

По словам Черноховой, сейчас на складах чешской армии не так много избыточного оружия, поэтому чешская помощь Украине не прекращается, «она просто приобретет другую форму».

Читайте также Чехия сократит финансовую поддержку украинских беженцев с 1 июля: что известно

Чиновница имеет в виду инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины.

Чехия внесла вклад в 865,775 млн чешских крон (34,7 млн ​​евро), которые потратят на закупку боеприпасов у отечественного поставщика — чешской компании STV GROUP.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.