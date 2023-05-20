Чехия сократит финансовую поддержку украинских беженцев с 1 июля: что известно — Finance.ua
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Чехия сократит финансовую поддержку украинских беженцев с 1 июля: что известно

Личные финансы
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Чехия сократит финансовую поддержку украинских беженцев с 1 июля: что известно
Чехия сократит финансовую поддержку украинских беженцев с 1 июля: что известно
Чехия активно поддерживала украинских беженцев с первых дней полномасштабной войны. Больше всего средств страна направила на гуманитарную помощь. По данным Министерства финансов Чехии, эта сумма составляет более 1,5 млрд евро.
Часть этой суммы, а именно 315 млн евро, выплатили чехам, принявшим в своем жилье украинцев. Еще часть израсходовали на медицинские услуги для беженцев — около 240 миллионов евро.
Все расходы Чехии на гуманитарные цели составляют 1,52 млрд евро (35,8 млрд чешских крон). Добавим, что значительная часть средств была выделена из государственного бюджета — 24,6 миллиарда крон.
Однако, чтобы сократить расходы из государственного бюджета, уже с 1 июля 2023 года Чехия изменит подход к финансовым выплатам.

Как изменится финансовая поддержка украинцев в Чехии с 1 июля

Правила поддержки беженцев изменятся в июле. Главные изменения будут касаться компенсации за жилье. Страна отменит выплаты чехам, приютившим украинцев в своем жилье. А непосредственно украинцы будут получать деньги для аренды квартиры:
  • 3000 чешских крон на человека в квартире, внесенной в реестр;
  • 2400 крон — в незарегистрированном жилом помещении.
Этот шаг позволит не только снизить расходы. Чешские власти стремятся стимулировать украинцев трудоустроиться и соответственно иметь возможность оплачивать жилье.
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Обратите внимание на то, что сумма финансового начисления беженцам может отличаться. Причина — оценка заработка и сбережений беженцев, которую проведут после того, как беженец подаст заявление на получение новой помощи.
Чтобы своевременно получить финансовую помощь, соответствующую заявку следует подать в ближайшее время, желательно до конца мая.
Напомним, что помимо введения адресной помощи на жилье изменится и размер выплат. В марте чешский парламент одобрил законопроект «Lex Ukrajina», изменяющий правила гуманитарных выплат для беженцев из Украины.
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По материалам:
visitukraine.today
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