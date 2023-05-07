За год украинцы заплатили в бюджет Чехии $380 млн налогов — Finance.ua

За год украинцы заплатили в бюджет Чехии $380 млн налогов Сегодня 17:03

За год украинцы заплатили в бюджет Чехии $380 млн налогов

По состоянию на конец апреля 91 000 украинских беженцев легально работают в Чехии, пишут Hospodaske Noviny. Около 85% работающих украинцев состоят в застрахованных трудовых отношениях и уплачивают страховые взносы и налоги государству. В 2022 году украинцы заплатили в виде налогов и сборов сумму, эквивалентную $376 млн.

Украинцы самостоятельно платят страховые взносы, если их ежемесячная зарплата превышает 10 000 крон ($465), а в случае заключения трудового договора, по которому можно работать не более 20 часов в неделю, страховые взносы уплачиваются при заработке более 4 000 крон.

Министерство труда отмечает увеличение количества украинцев, заключивших в этом году долгосрочные контракты с работодателями на полный рабочий день. В то же время около 80% украинцев по-прежнему работают на низкооплачиваемой работе. В конце апреля 225 100 украинцев от 18 до 65 лет в Чешской Республике имели защитные визы.

uamedia По материалам:

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