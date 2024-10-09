Банки Нидерландов разморозили активы рф на более чем 500 млн евро — Finance.ua

Банки Нидерландов разморозили активы рф на более чем 500 млн евро Сегодня 19:30 — Финтех и Карты

Банки Нидерландов разморозили активы рф на более чем 500 млн евро

Банки в Нидерландах разморозили около 560 млн евро российских активов. Это произошло в результате предоставления исключений для незавершенных платежей и отстранения санкционированных владельцев".

Об этом сообщает Telegraaf.

Как пишет издание, в январе парламент страны объявил, что общая сумма замороженных российских активов составит 660 млн евро. Однако до 1 июля было заблокировано 97,2 млн евро.

В документе, полученном изданием, отмечено, что размораживание средств произошло «в результате предоставления исключений для незавершенных платежей и отстранения санкционированных владельцев».

Известно, что 430 млн евро принадлежит двум компаниям российской федерации. В частности, 230 млн евро от конкретной компании больше не подлежали замораживанию. Это связано с тем, что компания путем специальной конструкции была «формально отделена» от российского владельца.

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