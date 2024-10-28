Украина получит $50 миллиардов от G7 и Евросоюза уже в этом году — Шмыгаль Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Украина получит $50 миллиардов от G7 и Евросоюза уже в этом году — Шмыгаль

Европейский Союз, США и Великобритания приняли решение о выделении Украине финансовой поддержки из замороженных российских активов, 50 млрд долларов должны быть доступны уже в этом году.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

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«Украина без преувеличения одержала одну из самых больших финансовых побед за 2,5 года большой войны. Европейский Союз, США и Великобритания приняли решение о выделении Украине финансовой поддержки за счет замороженных российских активов. ЕС предоставит до 35 млрд евро. США — до 20 млрд долларов. Великобритания — 2,3 млрд фунтов стерлингов. В целом Украина получит около 50 млрд долларов от G7 и ЕС, и эти средства должны быть доступны уже в этом году», — отметил глава правительства.

Премьер-министр отметил, что два года Украина отстаивала это решение.

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«Весной 2022 года, когда впервые был озвучен принцип „россия должна заплатить“, нам говорили, что это невозможно. Что российские замороженные активы защищены „суверенным иммунитетом“. Что нет созданного правового механизма, как эти средства можно использовать или конфисковать. Тысячи часов работы сотен людей, и теперь у нас есть соответствующие решения», — отметил Шмыгаль.

Как подчеркнул глава правительства, российские деньги фактически будут направлены на поддержку Украины: на финансирование важнейших потребностей в обороне, восстановлении, поддержке людей.

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По его словам, эти 50 млрд долларов создают основу финансовой и экономической устойчивости государства в 2025 году.

В то же время Шмыгаль подчеркнул важность того, чтобы эти средства были не единственными, которые будут доступны Украине в следующем году.

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Мы также продолжаем нашу четырехлетнюю программу с ЕС Ukraine Facility на 50 млрд евро. Продолжаем программу с МВФ. Продолжаем совместные финансовые, экономические, энергетические и другие проекты с нашими союзниками", — отметил премьер-министр.

Глава правительства также подчеркнул, что это промежуточный результат, поскольку Украина продолжит настаивать на полной конфискации всех российских замороженных средств: «российские деньги должны быть полностью конфискованы на восстановление нашего государства. Не останавливаемся и работаем дальше».

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