Глава комитета объяснила, почему 50 млрд долларов кредита от ЕС и США нужно растягивать на два года — Finance.ua

Глава комитета объяснила, почему 50 млрд долларов кредита от ЕС и США нужно растягивать на два года Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Глава комитета объяснила, почему 50 млрд долларов кредита от ЕС и США нужно растягивать на два года

Кредит от ЕС и США в размере 50 млрд долл. нужно растягивать на 2 года, потому что эти деньги фактически «одноразовые» и придут, вероятно, в 2025 году. Новых похожих договоренностей на будущее нет. Если израсходовать большую часть за один год, то в 2026 году Украина может столкнуться с проблемой финансирования невоенных расходов.

Об этом написала в Facebook народный депутат, председатель парламентского комитета по бюджету Роксолана Пидласа.

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Она написала, что согласно официальному предложению Еврокомиссии, если другие страны дадут больше, то ЕС снизит свой вклад с 35 млрд евро (39 млрд долларов) так, чтобы общая сумма помощи Украине составила ровно 50 млрд долларов.

Также она напомнила, что долгое время обсуждается формула «20−20−10», где ЕС дает 20 млрд долл., США — 20 млрд долл. и 10 млрд долл. добавляют Великобритания, Япония и Канада. Возвращаются эти средства кредиторам за счет доходов от российских активов.

«Для того чтобы выделить свои 20 млрд долл., США ожидает от ЕС продления срока заморозки российских активов по крайней мере до 3 лет», — написала Пидласа в Facebook.

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Она отметила, что сейчас заморозка обновляется каждые 6 месяцев и Венгрия имеет право вето.

«Собственно, на заморозку на 3 года Венгрия также не соглашается. И это ключевая проблема. Поэтому США сейчас рассматривают варианты, как без принятия в Конгрессе выделить деньги, несмотря на то, что активы в ЕС не заморожены на более длительный период. Один из вариантов, который рассматривается, — выделение меньшей суммы, чем 20 млрд долл. Для нас это не принципиально, чтобы пазл сложился в „$50 млрд“. Меня беспокоит другое. Эти деньги фактически „одноразовые“ — придут скорее всего в 2025 году, и новых подобных договоренностей на будущее нет. Если израсходовать большую часть за один год, то в 2026 году мы можем столкнуться с проблемой, что нечем финансировать невоенные расходы. Поэтому я отстаиваю позицию, что 50 млрд долл. нужно растягивать на 2 года», — объяснила Пидласа.

УНН По материалам:

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