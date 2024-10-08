Еврокомиссия сообщила, сколько Украина должна получить нового кредита до конца года — Finance.ua

Еврокомиссия сообщила, сколько Украина должна получить нового кредита до конца года Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Еврокомиссия сообщила, сколько Украина должна получить нового кредита до конца года

Странам ЕС и Европарламенту нужно быстро пройти все законодательные процедуры, чтобы Украина могла получить выплаты по новому кредиту в 35 миллиардов евро уже до конца текущего года.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на слова исполнительного вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

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«Европейский совет обсудит развитие событий в Украине. ЕС остается непоколебимым в поддержке Украины и ее народа так долго, как это будет необходимо. Важно, что сейчас мы ищем скорейшего соглашения относительно наших предложений вокруг кредитной макрофинансовой помощи в размере 35 миллиардов евро, которая является частью обязательств, сделанных странами G7 в июне. Это императив, чтобы эти средства были выплачены до конца текущего года, чтобы обеспечить ему требуемое фискальное пространство», — отметил представитель Еврокомиссии.

Также, по его словам, европейская сторона предпринимает конкретные меры, чтобы помочь Украине в подготовке к следующей зиме. Эта работа предусматривает ремонт энергетических объектов Украины, восстановление электросетей и стабилизацию всего энергетического сектора Украины.

Справка Finance.ua:

Совет директоров МВФ завершит пятый пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины к началу ежегодных заседаний 21−26 октября.

Укрінформ По материалам:

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