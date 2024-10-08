150 млн долл.: Япония открыла кредитную линию для восстановления Украины — Finance.ua

150 млн долл.: Япония открыла кредитную линию для восстановления Украины Сегодня 13:22 — Казна и Политика

150 млн долл.: Япония открыла кредитную линию для восстановления Украины

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) получил кредитную линию от Японского банка международного сотрудничества (JBIC) на общую сумму до 150 млн долларов для поддержки важных проектов в Украине и продвижения зеленых инициатив.

Об этом сообщило Минэкономики.

Кредитная линия была разработана для предоставления финансирования восстановления Украины и других пострадавших государств-членов ЧБТР.

Эти средства будут направлены на проекты восстановления и реконструкции ключевой экономической и социальной инфраструктуры Украины.

«Скоординированные усилия ЧБТР и JBIC свидетельствуют о неизменной приверженности международных институций к оказанию поддержки Украине во времена острой необходимости. Благодарю партнеров за эту инициативу, которая будет способствовать устойчивому развитию и обеспечит поддержку реализации проектов в критически важных секторах экономики», — отметила Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Основное внимание будет уделено укреплению устойчивости экономики, в частности в таких секторах, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, транспорт и логистика, цифровая инфраструктура и фармацевтика. Это позволит обеспечить устойчивый экономический рост даже в сложных условиях. До 75 миллионов долларов будут направлены на зеленые инициативы и продвижение экологической устойчивости в регионе Черного моря.

Как отметил Президент ЧБТР доктор Серхат Кексал, 150 миллионов долларов США, выделенных на Украину, активизируют важные инвестиции, необходимые для восстановления страны. Обе части кредитной линии отражают общее стремление ЧБТР и JBIC решать как срочные проблемы, так и стимулировать зеленые инвестиции в регионе.

Економічна Правда По материалам:

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