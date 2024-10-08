В ЕС нашли путь обхода вето Венгрии на 6 млрд евро военной помощи Украине, — Bloomberg Сегодня 11:43 — Мир

Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии

Евросоюз обсуждает варианты обхода вето Венгрии на решение профинансировать военную помощь Украине на сумму более 6 млрд евро. Один способ уже нашли.

Об этом сообщает Bloomberg

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Как рассказали источники издания, Европейская служба внешних дел рассматривает возможность разрешить государствам-членам ЕС вносить добровольные взносы в Европейский фонд мира.

Такое решение позволило бы направлять средства из фонда на основе согласия вкладчиков, а не на условиях консенсуса всех стран-членов.

Пока не ясно, получит ли такая инициатива поддержку, поскольку многие для решений ЕС требуется консенсус.

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Собеседники Bloomberg уточняют, что послы ЕС проведут встречу во вторник, чтобы обсудить подробности такого плана.

Напомним, Венгрия уже несколько месяцев блокирует финансирование военной помощи Украине на 6,5 млрд евро в рамках Европейского фонда мира.

Это якобы связано с опасением Будапешта, что средства, которые он внес в фонд, будут потрачены на военную помощь Украине.

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