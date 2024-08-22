В Венгрии намерены существенно сократить поддержку беженцев из Украины — Finance.ua

В Венгрии намерены существенно сократить поддержку беженцев из Украины Сегодня 17:21 — Личные финансы

В Венгрии намерены существенно сократить поддержку беженцев из Украины

Новые правила предусматривают, что помощь украинцам, бегущим от войны, развязанной рф, будет ограничиваться беженцами из нескольких регионов, непосредственно пострадавших от боевых действий.

Об этом сообщает tvp.info.

В настоящее время в распоряжение включены 13 таких регионов, и их список будет ежемесячно обновлять правительство Венгрии.

Читайте также В Венгрии меняют правила для украинских беженцев: детали

Это означает, что право на государственную поддержку будут иметь только украинцы, чье последнее официальное место жительства в Украине было на территории, которую «непосредственно затрагивают военные действия». Эта поддержка включает бесплатное проживание и ежемесячную материальную помощь.

Как отмечается, неизвестно, сколько из 31 тысячи украинцев, нашедших временное убежище в Венгрии, подпадут под действие нового закона.

Правозащитники предупреждают, что наиболее незащищенными являются представители ромского национального меньшинства из западного региона Украины Закарпатья. Многие беженцы оттуда все еще живут в приютах, которые, скорее всего, теперь будут закрыты.

Читайте также С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Венгрии — исследование

Агентство ООН по делам беженцев оценивает, что до трех тысяч беженцев «потеряют доступ к субсидированному жилью» из-за нового венгерского закона. Многие не способны обойтись без государственной помощи и могут остаться без крыши над головой.

Выезд из Венгрии также не решит проблему, поскольку у части беженцев двойное украинско-венгерское гражданство, из-за чего другие страны ЕС могут отказать им в помощи.

Напомним, правительство в Будапеште издало указ, по которому граждане Украины смогут получить вид на жительство даже с просроченным паспортом, пока в Венгрии продолжается чрезвычайное положение и в течение полугода после его окончания.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.