Угорщина легалізує українців з протермінованими паспортами — Finance.ua
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Угорщина легалізує українців з протермінованими паспортами

Світ
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Угорщина легалізує українців з протермінованими паспортами
Угорщина легалізує українців з протермінованими паспортами
Уряд у Будапешті видав указ, за якими громадяни України зможуть отримати посвідку на проживання навіть з протермінованим паспортом, поки в Угорщині триває надзвичайний стан і протягом пів року після його завершення.
Про це свідчить указ угорського уряду.
Угорський уряд 14 червня видав указ про врегулювання дійсності закордонних паспортів громадян України. Він визначає, що посвідчення особи за кордоном вважається дійсним під час запровадженого в Угорщині надзвичайного стану.
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Таким чином при оформленні посвідки на проживання закордонний паспорт громадянина України, який втратив дійсність, вважається чинним і посвідку на проживання може бути видано — у тому числі протягом шести місяців після припинення надзвичайного стану в Угорщині.
Ця норма не поширюється на процедури отримання громадянства Угорщини.
За матеріалами:
Європейська правда
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