Орбан заявив, що ветує допомогу Україні, бо ці гроші начебто «винні» Угорщині — Finance.ua

Орбан заявив, що ветує допомогу Україні, бо ці гроші начебто «винні» Угорщині Сьогодні 09:45 — Світ

Орбан заявив, що ветує допомогу Україні, бо ці гроші начебто «винні» Угорщині

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що постійно блокує виділення допомоги Україні, адже вважає, що гроші, які надають Україні, насправді мають давати Угорщині.

Про це пише Telex із посиланням на інтерв'ю Орбана в ефірі радіо.

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«Я постійно працюю над тим, щоб уникнути ситуації, коли гроші, які винні Угорщині, опиняться в Україні», — сказав угорський прем'єр і додав, що дехто називає це правом вето.

Також він заявив, що Україні потрібно давати якомога менше грошей, адже, за його словами, через допомогу Україні страждає «європейський середній клас».

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Крім того, Орбан сказав про завершення однієї глави в російсько-українській війні, заявивши, що зараз НАТО вступає в неї: «Ми дійшли до того, що Європа серйозно розглядає можливість введення військ в Україну, що відкрило нову главу у війні».

Однак, сподівається прем'єр-міністр Угорщини, «провоєнний менталітет» у Європі «почне давати тріщини», а «дипломатія поверне контроль».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розповів , що експрезидент США Дональд Трамп пообіцяв не надавати Україні фінансову допомогу у разі повернення до Білого дому.

hromadske За матеріалами:

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