Угорщину хочуть позбавити права голосу в Раді ЄС — Finance.ua

Угорщину хочуть позбавити права голосу в Раді ЄС Сьогодні 12:21 — Світ

Угорщину хочуть позбавити права голосу в Раді ЄС

Депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа ініціював петицію про позбавлення Угорщини та її прем'єр-міністра Віктора Орбана права голосу в Раді Європейського союзу.

Про це Сарвамаа повідомив у Twitter (X).

«Механізм ухвалення рішень ЄС просто застряг через Віктора Орбана. Єдиний спосіб змусити його працювати — позбавити Орбана права голосу в Раді», — вважає Сарвамаа.

Він наголосив, що проти Угорщини жодного разу не порушували процедури відповідно до частини 2 статті 7 Договору про ЄС.

Ця стаття передбачає можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу — повагу до людської гідності, свободи, демократії, рівності та верховенства права.

«Зараз або ніколи. Ми повинні продемонструвати, що в ЄС не допускають шантажу», — наголосив євродепутат, назвавши такий крок «вирішальним моментом» для ЄС.

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Також Сарвамаа опублікував текст петиції, де наголошується, що Угорщину неодноразово критикували за підрив верховенства права, а «після дій Угорщини, спрямованих на зрив процесу ухвалення рішень державами — членами ЄС на грудневому засіданні Європейської ради» депутати вважають, що настав час «вжити заходів».

Також у ній ідеться, що Європейський союз має надіслати чітке повідомлення Угорщині, що її дії неприйнятні. Це також дасть зрозуміти всім державам-членам, що ЄС не визнає жодного відступу від верховенства права або порушення принципу щирої співпраці, закріпленої Договором про ЄС, вважає автор документа.

Збір підписів під петицією триватиме до п’ятниці, після чого її передадуть голові Європарламенту Роберті Метсолі.

Довідка Finance.ua:

раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на пакет допомоги Україні, через що Євросоюз не зміг схвалити виділення 50 мільярдів євро;

для того щоб Угорщина не блокувала гроші для України, Європейська комісія вирішила надати їй 10 млрд євро із «заморожених» раніше коштів від Європейського союзу;

23 листопада виконавчий комітет Європейського Союзу схвалив виділення 900 мільйонів євро Угорщині в рамках її досі замороженої частки коштів з Фонду відновлення ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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